Il ne vous reste que quelques jours pour récupérer les deux jeux gratuits offerts à vie par l'Epic Games Store. C'est une belle opportunité à ne pas louper.

Ce n'est pas le moment de trainer. Deux jeux gratuits Epic Games Store très bien notés sont mis mis à votre disposition. Il vous suffit d'un clic pour les ajouter à votre bibliothèque et en profiter ensuite à vie. Non seulement ils sont parfaits pour prolonger encore un peu l'ambiance d'Halloween, mais l'un d'eux est tiré d'une licence devenue culte. Vous avez jusqu'au 6 novembre, 16h59 dernier délai, pour sauter sur cette occasion.

Five Nights at Freddy's vous fait trembler autrement dans Into the Pit

On ne présente plus l'univers horrifique de Five Nights at Freddy's. Tout de suite reconnaissable avec ses animatroniques usés qui veulent votre peau, la franchise rencontre toujours autant de succès 11 ans après son lancement. Cependant, certains opus ne sont pas aussi connus qu'ils le mériteraient, à l'instar d'Into the Pit, l'un des deux jeux gratuits Epic Games Store de la semaine.

Five Nights at Freddy's Into the Pit vous plonge dans l'univers imaginé par Scott Cawthon de façon plutôt originale par rapport aux autres opus. Exit la 3D et la vue FPS. Ici c'est une aventure en 2D à la troisième personnage avec un style en pixel art rétro à souhait qui vous attend. Non seulement vous devrez échapper aux monstres qui veulent votre peau pendant 5 nuits, mais en plus une ribambelles de personnages attendent que vous les aidiez. Une expérience à ne pas louper sur l'Epic Games Store.

Bendy and the Ink Machine, un jeu gratuit Epic Games Store à ne pas louper

Le concept de Bendy and the Ink Machine n'est pas si éloigné de FNaF. Là aussi, des créatures pourtant inspirée de votre enfance en auront après vous. Dans ce titre signé Joey Drew Studios Inc. vous incarnez un ancien animateur de dessin animé qui cherche à échapper à ses propres créations. Quand on vous disait que les jeux gratuitsEpic Games Store prolongeaient l'ambiance d'Halloween, on ne mentait pas !

Ainsi, préparez-vous à une aventure horrifique dans une ambiance très 1940s. BATIM, comme les connaisseurs l'appellent, se joue à la première personne pour encore plus d'immersion. De plus, l'histoire a été pensée dans un format épisodique en 5 chapitres, si bien que le rythme est conçu de façon à ce que vous ayez toujours envie de découvrir la suite. Une belle découverte qui vous attend parmi les jeux gratuits Epic Games Store.

Quels jeux gratuits l'Epic Games Store offrira le 6 novembre 2025 ?

S'il faut vous hâter pour récupérer FNaF Into the Pit et Bendy, c'est parce qu'ils ne peuvent être récupérés que pendant un temps donné. Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront mis à votre disposition dès le 6 novembre 2025 à 17 heures. Pensez donc bien à ajouter les deux du moment à votre bibliothèque avant cette date.

Jeudi prochain, deux autres jeux gratuits Epic Games Store vous attendront donc. Il s'agit de Felix The Reaper, un jeu de puzzle original en 3D dans lequel vous aider le protagoniste à commettre des meurtres. Si vous êtes plutôt amateur des jeux de rôle, dans ce cas vous trouverez votre compte avec Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu de gestion et de stratégie dans l'univers de Donjons & Dragons.