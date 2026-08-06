Comme chaque jeudi, les joueuses et joueurs PC peuvent s'offrir deux jeux gratuits grâce à l'Epic Games Store. L'habitude est la même depuis des années : ce soir, dès 17 heures, vous pourrez ajouter les nouveaux titres et ainsi en profiter à vie sur votre compte. Cependant, l'offre est limitée dans le temps. De fait, vous avez jusqu'au 13 août, 16h59 dernier délai pour ajouter Beacon Pines et We Were Here Together à votre backlog. Alors, ne tardez pas.

Deux nouveaux jeux gratuits à vie avec l'Epic Games Store

Ainsi, du 6 août, 17 heures, jusqu'à jeudi prochain, de nouveaux cadeaux vous sont offerts sur le célèbre store PC. Comme la semaine dernière, l'Epic Games Store vous offre 2 jeux gratuits dont vous allez pouvoir profiter sans limites. Si le deuxième a déjà été donné par le passé, celles et ceux qui l'ont loupé vont enfin pourvoir se rattraper :

Beacon Pines , de Hiding Spot et édité par Fellow Traveller

, de Hiding Spot et édité par Fellow Traveller We Were Here Together, de Total Mayhem Games

Beacon Pines, le jeu gratuit aussi mignon qu'inquiétant

Le premier des deux jeux gratuits de l'Epic Games Store ce jeudi est le bien nommé Beacon Pines. Doté d'un 84 / 100 de la critique du Metacritic, il a fait forte impression à sa sortie en 2022. Il faut dire qu'il retient tout de suite l'attention avec son esthétique finement dessinée. Et pour cause, le jeu nous plonge dans la lecture animée d'un livre qui va mener d'adorables animaux anthropomorphes à enquêter sur un mystère de plus en plus angoissant. Véritable aventure narrative, à vous de faire la lumière sur une sombre affaire en faisant des choix qui vont directement influer sur votre chemin. Seule ombre au tableau, le jeu n'est disponible qu'en anglais, autant pour les voix que pour le texte.

We Where Here Together, un jeu coop qui a fait sensation

Si vous êtes plutôt d'humeur coopérative, dans ce cas vous vous tournerez plutôt vers We Where Here Together. Ici, vous devrez collaborer avec un autre joueur pour résoudre des énigmes et ainsi parvenir à survivre dans un environnement enneigé et peu accueillant. Le principal défi est de parvenir à se guider l'un l'autre pour parvenir à la solution. La communication est donc de mise, dans ce titre intelligemment conçu qui a aussi reçu un accueil chaleureux à son lancement. Offert pendant une très courte période à l'occasion des jeux mystères de Noël, l'Epic Games Store vous donne une nouvelle occasion de l'ajouter à votre bibliothèque avec cette semaine de jeux gratuits.

Quels jeux gratuits offrira l'Epic Games Store le jeudi 13 août ?

Puisque Beacon Pines et We Were Here Together sont offerts jusqu'au 13 août prochain, une nouvelle sélection prendra le relai ce jour-là. Cependant, l'Epic Games Store ne révèlera leur identité que ce soir, à 17 heures tapantes. Comptez alors sur nous pour vous les partager dès que nous aurons l'information.

Vous êtes nouveau sur l'Epic Games Store ? Laissez-nous vous expliquer comment récupérer les jeux gratuits chaque jeudi et ainsi pouvoir les garder à vie. Seuls prérequis sont nécessaires : avoir un compte sur la plateforme et activer l'authentification à deux facteurs. Après cela, c'est une promenade de santé :

Lancez l'Epic Games Store sur votre navigateur ou l'application.

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