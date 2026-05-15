Les MEGA Soldes sont de retour pour quatre semaines sur l’Epic Games Store. Quatre semaines ponctuées de promos à perte sur des centaines de AAA et de titres indépendants, mais, surtout, de jeux gratuits mystères et surprises, distribués chaque semaine. Les habitués connaissent la tradition par cœur depuis toutes ces années. La boutique troque ses cadeaux plus confidentiels pour des productions autrement plus clinquantes, gardées exceptionnellement secrètes jusqu’à leur disponibilité.

Une initiative qui a permis aux joueurs, lors des éditions précédentes, de mettre la main sur des titres comme Dead Island 2, Marvel Midnight Suns, Dragon Age Inquisition dans sa version GOTY ou encore Borderlands 3, pour ne citer qu’eux. Le genre d’événement à ne pas rater pour ceux qui veulent jouer sans débourser un seul centime. Le coup d’envoi de l’édition 2026 a été donné avec deux premiers jeux gratuits Epic Games Store à récupérer avant le 21 mai 2026.

The Telltale Batman Shadows Edition gratuit avec l'Epic Games Store

Avant de célébrer les 40 ans de Gotham à coups de briques avec LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dans quelques jours, l’EGS offre justement l’une des adaptations les plus singulières du justicier masqué : The Telltale Batman Shadows Edition. Avec son filtre noir blanc directement sorti d’un vieux polar cette édition donnait une seconde vie aux deux saisons narratives de Telltale avec un gameplay remanié et des textures remastérisées. L’occasion de (re)découvrir cette adaptation très personnelle de Batman, davantage centrée sur Bruce Wayne que le justicier en lui-même, où les choix moraux sont plus intéressants que les tentatives de scènes d’action. Un jeu gratuit Epic Games Store à récupérer avant le 21 mai 2026, donc.

Bande-annonce en anglais

Sunderfolk, un jeu gratuit qui va vous rappeler vos soirées jeux

À mi-chemin entre le jeu de société numérique et le tactical-RPG coopératif, ce second jeu gratuit Epic Games Store ressemble à une soirée jeu type Gloomhaven. Ici, jusqu'à quatre joueurs explorent un univers fantasy coloré, que ce soit directement depuis son ordinateur (au clavier/souris) ou en utilisant leur smartphone comme manette en local. Parfait pour conserver le côté convivial d’une session de jeu de plateau, en rendant le salon en véritable table de jeu improvisée. Moins punitif que son modèle assumé, ce jeu gratuit Epic Games Store reste néanmoins profondément tactique, avec quelques artifices bienvenus entre deux combats comme la possibilité d’améliorer les boutiques, les équipements ou de développer les relations avec les habitants. Une proposition hybride et originale à récupérer gratuitement avant le 21 mai 2026 sur la boutique.

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Source : Epic Games Store