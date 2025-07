Un nouveau jeudi est là ! Ce jour est un peu spécial pour les gamers PC, car certaines plateformes l'ont choisi pour distribuer des jeux gratuits de façon hebdomadaire. Ainsi, chaque semaine, vous pouvez enrichir votre ludothèque très facilement. Par exemple, Prime Gaming se prête au jeu, mais il faut être abonné au service pour en profiter. À l'inverse, l'Epic Games Store vous donne des titres à la seule condition d'avoir un compte gratuit sur la boutique. Deux nouveaux arrivent aujourd'hui, alors c'est le moment d'en profiter !

Deux jeux gratuits à garder à vie grâce à l'Epic Games Store

Chaque jeudi, à 17 heures pétantes, l'EGS fait tourner la roue des cadeaux ! Jusqu'à ce soir, la boutique vous permet d'obtenir un jeu gratuit, poétique et visuellement à part : Sable. Mais, aujourd'hui, vous pouvez obtenir jusqu'à trois jeux gratuits Epic Games Store puisque ce n'est pas un, mais deux que vous pourrez récupérer du 3 au 10 juillet 2025 : Backpack Hero et Figment.

Le premier, Backpack Hero, s'inscrit dans un croisement des genres de plus en plus en vogue : le roguelike combiné à des mécaniques de deck-building. Cela devrait particulièrement parler aux amateurs de Balatro et Slay the Spire, par exemple ! À vous de partir à l'aventure en prenant soin de bien organiser votre inventaire afin d'optimiser l'efficacité de vos objets. Il vous faudra faire preuve de stratégie pour traverser les donjons, venir à bout de plus d'une centaine d'ennemis et ainsi aider Haversack Hill et ses habitants. D'ordinaire proposé à 17,99 € sur l'Epic Games Store, c'est une belle opportunité d'en faire la découverte sans toucher à votre portefeuille.

Le deuxième jeu gratuit Epic Games Store, Figment, est un jeu d'aventure qui mise grandement sur son esthétique. Vous invitant dans un monde merveilleux, le titre regorge d'idées visuelles. Les dessins à la main rendent alors honneur à l'ambition artistique du studio indé Bedtime Digital. Le tout est accompagné d'une bande son travaillée pour coller à l'univers fantasque du titre. Alors laissez-vous tenter ce soir à 17 heures sur l'EGS.