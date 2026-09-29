Il vous reste encore quelques jours pour récupérer les jeux gratuitsde la semaine sur l'Epic Games Store, deux pépites très appréciées dans leur catégorie.

Comme à son habitude, l'Epic Games Store va bientôt se séparer des jeux gratuits de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer les deux titres actuellement disponibles, que sont Astrea Six-Sided Oracles et Mechabellum, encore disponibles gratuitement jusqu'au 1er octobre 2026 à 16h59.

Les deux jeux gratuits encore disponibles sur l'Epic Games Store jusqu'au 1er octobre 2026

L'Epic Games Store met donc encore à votre disposition jusqu'au 1er octobre 2026 à 16h59 deux jeux gratuits relativement peu connus, mais qui se présentent comme de belles pépites dans leur style respectif. En l'occurrence, la plateforme d'Epic vous propose encore pendant quelques jours :

Astrea Six-Sided Oracles : un rogue-lite fantastique mélangeant jeu de dés et deckbuilding

: un rogue-lite fantastique mélangeant jeu de dés et deckbuilding Mechabellum : un jeu de stratégie en temps réel multijoueur opposant des armées de mécha

Astrea Six Sided Oracles, un rogue-lite à base de dés encore gratuit sur l'Epic Games Store

Le premier jeu gratuit qu'offre Epic Games Store cette semaine est donc Astrea Six Sided Oracles, développé par Little Leo Games, édité par Akupara Games et sorti en 2023. Il s'agit ainsi d'un roguelike de deckbuilding à la Slay the Spire, mais qui remplace les cartes par des dés et fait appel à un système de dégâts unique qui oppose Purification et Corruption. Sélectionnez des dés suffisamment puissants pour débarrasser Astrea du mal qui la ronge dans cette aventure proprement stellaire avec une superbe direction artistique en prime.

Mechabellum, un jeu de stratégie multi encore disponible gratuitement sur la boutique d'Epic

On reste dans le thème du jeu tactique, mais cette fois dans une ambiance futuriste et sur fond de stratégie en temps réel multijoueur avec le second titre gratuit offert cette semaine par l'Epic Games Store : Mechabellum, développé par Game River, édité par Dreamhaven et sorti en 2024. Comme son nom l'indique, ce jeu vous propose donc de diriger des armes massives dans un auto-battler de mécha plutôt unique en son genre. Recrutez vos troupes, personnalisez vos unités, adaptez votre formation et écrasez vos ennemis dans des batailles 3D à grande échelle.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store à venir le 1er octobre 2026 dès 17 heures

Comme à l'accoutumée, ces deux offres de jeux gratuits de l'Epic Games Store sont donc disponibles jusqu'au 1er octobre 2026 à 16h59. Une fois arrivé à 17h à cette date, il sera alors à nouveau temps de procéder à la rotation des offres gratuites de la plateforme, avec les titres suivants :

Buried Stars : aventure narrative doublée d'un puzzle game avec un style graphique très typé anime

aventure narrative doublée d'un puzzle game avec un style graphique très typé anime System Shock 2: 25th Anniversary Remaster : le Remaster d'un titre légendaire du genre immersive sim

Source : EGS