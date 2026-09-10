Chaque semaine l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits qu'il est ensuite possible d'ajouter à sa bibliothèque et de conserver définitivement. Cette semaine, c'est la scène indépendante qui est mise à l'honneur avec l'excellent Astral Ascent et le non moins très bon Luftrausers. Deux jeux dont les noms ne résonneront pas forcément chez tout le monde, mais que l'on vous conseille vivement d'essayer tout de même.

Ce jeudi 10 septembre à 17 h 00 tapante, l'Epic Games Store offre deux nouveaux jeux gratuits qu'il sera possible de garder à vie. Après le très bon Alone With You, offert la semaine passée, c'est au tour de deux pépites de rejoindre le programme : le roguelite Astral Ascent et le shooter arcade Luftrausers. Deux salles, deux ambiances, qui ne partagent finalement que d'excellentes notes et des retours extrêmement positifs de la part des critiques mais surtout des joueurs qui sont unanimes : ce sont deux excellents jeux.

Astral Ascent : un roguelite teinté de plateforme dans lequel on incarne des héros devant s'échapper d'une prison astrale en affrontant les gardiens du Zodiaque.

Luftrausers : un shoot'em up arcade dans lequel on incarne un pilote devant affronter toute une armée en améliorant son avion avec plus d'une centaine de combinaisons possibles.

Astral Ascent, un roguelite ultra nerveux

Premier jeu gratuit de cette sélection de l'Epic Games Store cette semaine, Astral Ascent est sorti le 14 novembre 2023 et propose d'incarner l'un des quatre héros disponibles, tous ayant des capacités uniques et un gameplay particulier. Tous partagent en revanche le même destin : ils veulent s'échapper de la prison astrale dans laquelle ils sont détenus depuis trop longtemps. Pour ce faire, ils doivent se défaire des gardiens du Zodiaque, 12 ennemis très puissants. En bon roguelite, Astral Ascent propose une montée en puissance croissante à chaque run nous permettant d'aller toujours plus loin. On débloque de nombreux sorts pour se créer des builds, mais aussi des combats ultra dynamiques. Astral Ascent est gratuit sur l'Epic Games Store du jeudi 10 septembre 17 h 00 au jeudi 17 septembre 16 h 59.

Luftauser, un shoot'em up pour les fans d'arcade

Le second jeu offert sur l'Epic Games Store en ce moment est quant à lui très différent. Luftrausers est un shoot'em up arcade très old school dans lequel on incarne un pilote d'avion de chasse. À l'aide de nombreuses améliorations, on devra décimer des armées complètes sur terre, en mer et évidemment dans les airs. Avions ennemis, bateaux, sous-marins et autres artilleries seront autant d'adversaires à affronter en grand nombre. Comme Astral Ascent, Luftrausers est gratuit sur l'Epic Games Store du jeudi 10 septembre 17 h 00 au jeudi 17 septembre 16 h 59.

Quels sont les jeux gratuits du 17 septembre 2026 sur l'Epic Games Store ?

A l'heure où sont écrites ces lignes, nous ne savons pas encore quels seront les jeux gratuits de la semaine prochaine. Il faudra patienter jusqu'à 17h00 ce jeudi 10 septembre 2026 pour en avoir le cœur net.