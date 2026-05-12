L’Epic Games Store va sortir le grand jeu la semaine prochaine. Ses traditionnelles méga soldes annuelles débuteront en effet le 14 mai 2026, avec au passage le retour des jeux gratuits mystères. Une tradition, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de la plateforme de mettre la main sur des titres plus prestigieux que d’ordinaire. Mais avant le début des festivités, il est l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Les deux derniers jeux gratuits Epic Games Store redeviendront payants à compter du 14 mai 2026 à 16h59. Dernière chance donc pour récupérer ces deux petites pépites indépendantes, parfaites pour celles et ceux qui comptent profiter du pont pour se détendre devant leur PC plutôt que d’aller toucher de l’herbe.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure gratuit avec l'Epic Games Store

Sous ses airs de petit conte coloré et enfantin, Arranger A Role-Puzzling Adventure est surtout un puzzle-game particulièrement malin. On y suit Jemma, une héroïne en quête de réponses sur ses origines et qui se lance dans une aventure mêlant puzzles bien pensés, exploration légère, créatures étranges et ingéniosité. Dans ce jeu gratuit EGS, chaque déplacement du personnage fait bouger toute une ligne ou une colonne de l’environnement. Traverser une pièce ou contourner un obstacle revient alors à réorganiser l’environnement en permanence, avec des énigmes qui gagnent progressivement en complexité. Un jeu gratuit Epic Games Store capable de renouveler ses idées continuellement et qui a reçu un accueil dithyrambique des joueurs et de la presse.

Trash Goblin, la réparation cosy

On reste dans une ambiance détente et cosy avec Trash Gobelin. Derrière ce nom volontairement ridicule se cache une petite expérience cosy parfaitement taillée pour celles et ceux qui auraient aimé prendre la place de l’affreux Al lorsqu’il retape Woody dans Toy Story 2 (oui la ref est très précise). Le but de ce jeu gratuit Epic Games Store est en effet de récupérer des babioles encrassées et en piteux état pour les nettoyer soigneusement, les rafistoler, puis les revendre à une galerie de clients excentriques. Un excellent titre doudou, à récupérer en urgence.