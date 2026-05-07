C'est le rendez-vous de la semaine sur l'Epic Games Store. La boutique en ligne vous offre encore deux nouveaux jeux gratuits. Vous pourrez les garder à vie.

Vous l'avez deviné, nous sommes jeudi aujourd'hui. Ça veut dire que les plateformes PC ont des cadeaux pour vous. L'Epic Games Store prend un peu d'avance sur Prime Gaming/Amazon Luna, vous donnant rendez-vous dès aujourd'hui, 17 heures, pour ajouter à votre backlog deux nouveaux jeux gratuits. Ils seront disponibles du 7 au 14 mai 2026. Toutefois, une fois récupéré, vous pourrez en profiter à vie, alors n'hésitez pas. D'autant que cela vous fera économiser presque 30 € en tout.

Arranger A Role-Puzzling Adventure, une pépite de 2024 en cadeau

L'Epic Games Store vous gâte une fois de plus cette année. La boutique vous donne pour jeu gratuit un certain Arranger, titre signé par Furniture & Mattress et co-édité par Netflix. Cette pépite noté 81 / 100 sur Metacritic vous propose une aventure cosy et colorée aux côtés de Jemma. Cette héroïne marginale quitte sa petite ville pour un périple à la découverte d'elle-même. Pour tracer son chemin, vous devrez manipuler une carte sous forme de grille. Entre puzzles, combats et exploration, l'expérience est aussi réjouissante que légère. La promesse d'une belle découverte en somme.

Trash Goblin, le deuxième jeu gratuit de l'Epic Games Store

On poursuit sur une ambiance cosy à souhait avec Trash Goblin. Un an après sa sortie, cet autre jeu gratuit de l'Epic Games Store vous convie dans un monde de fantasy. Préparez-vous à prendre en charge une boutique et son atelier de réparation. Nettoyez et recyclez des objets en tous genres pour leur donner une seconde vie. Petit à petit, améliorez vos outils ainsi que votre échoppe pour offrir encore plus de choses à votre clientèle, le tout dans une ambiance reposante et soigneusement réalisée.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Puisque chaque semaine l'Epic Games Store change ses jeux gratuits, il vous offrira d'autres cadeaux le 14 mai prochain, à 17 heures tapantes. Toutefois, il faudra patienter encore un petit peu pour savoir de quoi il retournera. Rendez-vous ce soir pour récupérer Arranger A Role-Puzzling Adventure et Trash Goblin, mais aussi découvrir futurs cadeaux qui leur succéderont.