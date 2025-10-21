Deux nouveaux jeux gratuits vous attendent sur l'Epic Games Store. Les joueurs les adorent déjà alors ne passez pas à côté, d'autant qu'il sera bientôt trop tard.

Plus que quelques jours pour les récupérer. Comme chaque semaine, l'Epic Games Store choie les joueurs PC avec une nouvelle sélection de jeux gratuits. Deux titres vous sont offerts depuis jeudi dernier et ils ne vous laisseront pas indifférent en cette saison. Foncez les ajouter à votre ludothèque pour les garder à vie, car une fois venues 17 heures le 23 octobre prochain, il sera trop tard.

Samorost 3, une pépite à récupérer absolument

Si vous avez aimez Manicharium ou Botanicula, alors Samorost 3 a tout pour vous plaire. Cette production indépendante signée Amanita Design vous invite pour une aventure poétique et surréaliste entre exploration et contemplation dans la peau d'un certain gnome que les personnes familiers avec la licence connaissent bien, surtout si elles ont récupéré les précédents jeux gratuits de l'Epic Games Store.

En effet, vous retrouvez dans Samorost 3 le gnome pérégrin de la licence pour une nouvelle aventure. Cette fois, ce n'est pas son chien qu'il recherche, mais ses origines. Guidé par une flûte magique qui lui permet d'interagir avec les mondes environnants, il va faire des découvertes merveilleuses. Une véritable pépite aux frontière du film d'animation et du jeu vidéo (gratuit) à ajouter sans hésiter à votre bibliothèque de l'EGS.

Amnesia the Bunker, un jeu gratuit horrifique offert par l'Epic Games Store

Difficile de faire mieux pour se mettre dans l'ambiance parmi les jeux gratuits de l'Epic Games Store. Avec Amnesia The Bunker, le studio suédois Frictional Games vous plonge dans les affres de l'horreur psychologique. Sorti en 2023, il s'agit du quatrième opus d'une licence qui a déjà fait ses preuves.

Vous incarnez Henri Clément, un soldat français coincé dans un bunker déserté en 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale. Vous devrez trouver la sortie et surtout réussir à survivre face aux dangers qui vous attendent dans ce jeu gratuit où votre nervosité sera vite à cran. Récupérez-le vite au plus tard avant 17 heures, jeudi prochain.

Et après, qu'est-ce qui vous attend sur l'Epic Games Store ?

L'Epic Games Store renouvelle son offre de jeux gratuits tous les jeudis, à 17 heures précises. Le 23 octobre prochain, Samorost 3 et Amnesia The Bunker céderont donc leur place à un autre titre à garder à vie, à condition de l'obtenir avant le jeudi suivant. Il se trouve que nous savons déjà duquel il s'agit.

Dès jeudi prochain, les amateurs de frissons comme les curieux auront le plaisir de récupérer Fear the Spotlight, nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store. Préparez-vous à enquêter sur les secrets de l'école de Sunnyside High dans une atmosphère aussi inquiétante qu'intrigante.