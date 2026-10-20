Si vous souhaitez récupérer les deux jeux gratuits de la semaine dernière sur l'Epic Games Store, il ne vous reste que peu de temps pour le faire, foncez.

Comme à son habitude, l'Epic Games Store va bientôt se séparer des jeux gratuits de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer les deux titres actuellement disponibles, que sont Agent A - Casse-tête d'espions et Bad Cheese, encore disponibles gratuitement jusqu'au 22 octobre 2026 à 16h59.

Quels sont les jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store jusqu'au 22 octobre 2026 ?

Jusqu'au 22 octobre 2026 à 16h59, l'Epic Games Store offre donc encore les deux jeux gratuits suivants, avant qu'ils ne laissent leur place à la prochaine rotation hebdomadaire qui aura alors lieu le même jour à 17 heures :

Agent A - Casse-tête d'espions : un jeu d'aventure et d'énigme dans l'univers des espions des années 60.

: un jeu d'aventure et d'énigme dans l'univers des espions des années 60. Bad Cheese : un jeu d'aventure horrifique en vue FPS dans un style visuel rappelant les dessins animés Mickey des années 1920

Agent A - Casse-tête d'espions encore disponible gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 22 octobre 2026

Le premier jeu gratuit encore offert par l'Epic Games Store jusqu'au 22 octobre 2026 est donc Agent A - Casse-tête d'espions, développé et édité par Yak & Co et sorti en 2019. Il s'agit donc d'un jeu mélangeant aventure d'espion et énigmes en lien avec ce monde plein de mystère. Nous y incarnons alors l'Agent A, chargé de trouver et capturer Ruby La Rouge, une espionne d'une faction ennemie qui s'en prend à nos agents, le tout avec une ambiance qui rappelle les films dans le thème des années 60.

Bad Cheese est aussi encore gratuit sur la boutique d'Epic jusqu'au 22 octobre 2026

Le second jeu gratuit encore offert gratuitement par l'Epic Games Store est donc Bad Cheese, développé par Simon Lukasik, édité par Feardemic et sorti en 2025. Il s'agit cette fois d'un jeu d'horreur en vue à la première personne, mais avec le style graphique des dessins animés de Mickey des années 20, qui a également inspiré Mouse PI For Hire, et on peut relever de nombreuses similitudes entre les deux titres. Sauf qu'ici on troque l'ambiance Film Noir pour une ambiance particulièrement dérangeante, mais qui colle bien avec cette période d'Halloween.

Comment récupérer les jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store jusqu'au 22 octobre 2026 à 16h59 vont donc ensuite laisser la place à partir de 17 heures le même jour à d'autres titres, qui sont Home - A Unique Horror Adventure et Sker Ritual. Si vous souhaitez récupérer les deux titres encore offerts à temps, la marche à suivre et heureusement très simple :

Ouvrir le site officiel ou l'application EGS.

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et mot de passe.

Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page des jeux offerts.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être à 0,00€).

Le jeu gratuit convoité est désormais dans votre bibliothèque Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le compte est nécessaire pour réclamer le jeu gratuit.



Source : EGS