L'Epic Games Store renouvelle aujourd'hui ses offres de jeux gratuits avec cette semaine deux nouvelles belles pépites très appréciées à récupérer pour les utilisateurs de la boutique.

Comme toujours, dès 17 heures, l'Epic Games Store se sépare des jeux gratuits de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Il faut donc aujourd'hui dire au revoir à Out of Sight et TerraScape pour laisser la place jusqu'au 22 octobre 2026 à 16h59 à Agent A et Bad Cheese et Shogun Showdown, deux nouvelles et jolies pépites à garder.

Quels sont les deux nouveaux jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Games Store ?

Jusqu'à sa prochaine rotation hebdomadaire de jeux gratuits, qui aura lieu comme tous les jeudi ce 15 octobre 2026 à 17h, l'Epic Games Store vous offre donc encore deux titres assez peu connus, mais qui valent malgré tout le détour et ont réussi à séduire les joueurs auxquels ils s'adressent :

Agent A - Casse-tête d'espions : un jeu d'aventure et de puzzle dans l'ambiance des années 1960

: un jeu d'aventure et de puzzle dans l'ambiance des années 1960 Bad Cheese : un jeu d'aventure horrifique avec une direction artistique rappelant les dessins animés Mickey des années 1920

Agent A - Casse-tête d'espions est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 22 ocobtre 2026

On commence donc la présentation des nouveaux jeux offerts par l'Epic Games Store avec Agent A - Casse-tête d'espions, développé et édité par Yak & Co et sorti en 2019. Comme son nom l'indique, ce jeu d'espionnage et de casse-tête nous met dans la peau de l'Agent A, chargé de trouver et capturer Ruby La Rouge, une espionne adverse qui vise nos collègues, le tout avec une direction artistique très typée années 60 et des énigmes bien dans le thème de l'espionnage. Votre mission, si vous l'acceptez, et de le récupérer gratuitement avant que ce message ne s'autodétruise le 22 octobre 2026.

Bad Cheese également offert gratuitement par la boutique d'Epic jusqu'au 22 octobre 2026

Place pour le second nouveau jeu gratuit offert par l'Epic Games Store avec Bad Cheese, développé par Simon Lukasik, édité par Feardemic et sorti en 2025. On passe cette fois à une direction artistique s'inspirant des dessins animés Mickey des années 1920, avec un rendu extrêmement similaire à Mouse PI For Hire, toujours en vue FPS, mais cette fois pour une aventure horrifique particulièrement dérangeante. Le contraste entre les deux ambiances est assez dérangeant et le titre tombe à pic en cette période d'Halloween. Fromage vicié offert jusqu'au 22 octobre 2026, si vous l'osez.

Comment récupérer les jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux nouveaux jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store sont donc disponibles à partir d'aujourd'hui à 17 heures et jusqu'au 22 octobre 2026 à 16h59. La semaine prochaine, ils laisseront donc la place à d'autres offres de la part de la boutique d'Epic Games.

Dans tous les cas, la marche à suivre pour récupérer les jeux gratuits de cette plateforme reste la même et très simple :

Ouvrir le site officiel ou l'application Epic Games Store.

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et mot de passe.

Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page des jeux offerts.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être à 0,00€).

Le jeu gratuit convoité est désormais dans votre bibliothèque Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le compte est nécessaire pour réclamer le jeu gratuit.



Source : EGS