L'Epic Games Store est en plein dans ses Mega Soldes et il va vous offrir deux nouveaux jeux gratuits sur PC cette semaine, et la surprise est encore totale.

L'Epic Games Store continue de faire des heureux en offrant de nouveaux jeux gratuits chaque semaine et en ce moment, la surprise est double. Durant les Mega Soldes, actuellement en cours sur la plateforme, l'EGS joue la carte du mystère en ne dévoilant l'identité des jeux offerts qu'au tout dernier moment, et les jeux arrivent par paire.

Deux nouveaux jeux gratuits surprises offerts par l'Epic Games store cette semaine

C'est une période importante pour l'EGS , mais aussi pour tous les joueurs qui peuvent profiter d'encore plus de jeux gratuits et d'une tonne de bons plans. Les Mega Soldes durent quatre semaines sur l'Epic Games Store, et nous en sommes d'ores et déjà à la moitié. La semaine passée, l'EGS a offert deux titres très différents. Le premier n'est autre que The Telltale Batman Shadows, un jeu narratif à choix multiples idéal pour préparer le terrain avant l'arrivée de LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir. Le second était quant à lui très différent puisqu'il s'agissait de Sunderfolk, un jeu tactique teinté de RPG qui n'est pas sans rappeler les jeux de plateau. Un titre amusant à partager entre amis.

Les prochains jeux gratuits de l'EGS sont une surprise, les joueurs théorisent déjà

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Cette semaine, deux nouveaux jeux seront offerts sur l'Epic Games Store, mais malheureusement, on ne sait pas encore lesquels. Pour le moment, le mystère est entretenu. Il arrive parfois que quelques petits malins arrivent à fouiller un peu pour dévoiler leur identité à l'avance, mais pour le moment malheureusement, nous n'avons aucun indice à leur sujet. Il va donc falloir attendre patiemment jusqu'au 21 mai 17h00 pétantes pour savoir ce que nous réserve l'Epic Games Store. Un nouveau AAA ? Un jeu indépendant ? Une nouveauté ? Les possibilités sont nombreuses.

Durant ce genre d'évènement, l'Epic Games Store a déjà offert un très grand nombre de gros jeux notamment Dead Island 2, mais aussi des jeux plus modestes, mais pas moins intéressants. Pour l'heure, les joueurs théorisent et y vont surtout de leur propre envie. Certains demandent des jeux déjà offerts, comme pour faire une session de rattrapage, tandis que d'autres espèrent déjà avoir le droit à de bons gros jeux comme du Alan Wake, ou encore du Kingdom Come Deliverance, mais certains sont bien plus modestes avec des envies de Subnautica premier du nom, de Satisfactory ou encore de Dying Light. Verdict à 17h00 sur L'Epic Games Store.

Source : l'EGS