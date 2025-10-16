À vous les jeux gratuits avec l'Epic Games Store ! Cette semaine encore, deux titres sont à récupérer dans un délai plutôt restreint, alors il ne faudra pas tarder pour les récupérer.

L'un est parfait pour Halloween, l'autre vous invite à rêver. Les deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store arrivent aujourd'hui. Eh oui ! Nous sommes déjà jeudi, ce qui signifie qu'à 17 heures, le rendez-vous est donné aux PCistes pour ajouter à leur bibliothèque des cadeaux dont ils pourront ensuite profiter à vie. Une fois l'horaire atteint, vous aurez jusqu'au 23 octobre 2025 pour le faire.

Amnesia The Bunker, un jeu gratuit d'horreur offert par l'Epic Games Store

Vous allez mis dans l'ambiance horrifique d'Halloween avec Amnesia The Bunker ! Développé et édité par Frictional Games (Penumbra, Soma), il s'agit là du quatrième opus de la licence sorti en 2023. Non seulement l'Epic Games Store vous offre donc un jeu gratuit récent, mais en plus un titre plutôt apprécié puisqu'il affiche une moyenne de 77/100 sur Metacritic.

Pour cet opus, Amnesia 4 vous plonge dans l'ambiance de la Première Guerre mondiale. On est en 1916, dans la peau d'un certain Henri Clément, coincé dans un bunker. Se la jouant Alien Isolation, il vous met au défi de survivre dans un environnement sombre et oppressant où le danger est tapi partout. Tentez l'expérience grâce à l'Epic Games Store qui l'ajoute à ses jeux gratuits du 16 au 23 octobre.

Samorost 3 vient compléter votre collection de jeux gratuits Epic Games Store

Amanita Design tient décidément à vous faire découvrir ses productions ! Une fois de plus, le studio vous offre l'un de ses petits bijoux si étranges et uniques en partenariat avec l'Epic Games Store. Un mois après le deuxième épisode de sa licence, cette fois c'est Samorost 3 que vous allez pouvoir récupérer et garder à vie.

Retrouvez votre gnome extraterrestre préféré pour une nouvelle aventure qui fait encore davantage la part belle à l'exploration ! Dans Samorost 3, notre petit héros est en quête de ses origines. Grâce aux pouvoirs d'une flûte magique, il voyage, prêt à affronter les défis et les surprises qui l'attendent. C'est un conte étrange et magnifique que nous sert à Amanita. Une vraie pépite à découvrir parmi les jeux gratuits Epic Games Store.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l'EGS ?

La roue des jeux gratuits Epic Games Store tourne chaque semaine. Ainsi, Gravity Circuit laisse sa place à Amnesia The Bunker et Samorost 3 aujourd'hui, à 17 heures. Mais, ces deux-ci ne peuvent être récupérés que jusqu'au 23 octobre 2025. Ensuite, un ou plusieurs nouveaux cadeaux vous attendront. Découvrez leur identité ce soir !