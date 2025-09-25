Après le bien apprécié jeu de tromperie sociale à la Among Us Project Winter et le jeu d'aventure Samorost 2 notamment salué par la critique, l'Epic Games Store renouvelle donc aujourd'hui dès 17 heures, avec la régularité d'une horloge, son offre de jeux gratuits. Une fois encore, place ici à deux titres relativement peu connus du grand public, mais qui peuvent chacun valoir le détour, et qui seront disponibles jusqu'au 2 octobre 2025 à 16h59. Il convient donc de les présenter individuellement plus en détail.

Eastern Exorcist, un petit bijou de l'Orient offert sur l'Epic Games Store jusqu'au 2 octobre

On commence en beauté les offres de jeux gratuits de la semaine sur l'Epic Games Store avec Eastern Exorcist, développé par Wildfire Game et sorti en 2021. Il est question ici d'un jeu d'action-plateforme en 2D ajoutant à son arsenal des éléments de hack'n slash et de beat'em up. Comme son nom l'indique, nous y incarnons un exorciste qui va utiliser ses impressionnantes compétences martiales pour éradiquer des créatures malfaisantes à tour de bras. Le titre brille non seulement par un gameplay très nerveux, mais aussi par une direction artistique proprement superbe.

Le Frère de Jorel et le Jeu le plus Important de la Galaxie vous emmène gratuitement dans l'espace

Changement radical d'ambiance pour le second jeu gratuit offert cette semaine par l'Epic Games Store, avec Le Frère de Jorel et le Jeu le plus Important de la Galaxie, développé et édité par Double Dash Studios et sorti en 2023. Comme son nom à rallonge le souligne, il s'agit d'une adaptation du dessin animé brésilien éponyme. On y incarne donc le petit frère à l'ombre du beau Jorel et de sa famille excentrique, dans une aventure point'n click psychédélique qui va littéralement vous faire voyager alors que le jeune garçon reçoit un jeu vidéo tombé du ciel et qui va l'emmener aux extrémités les plus lointaines de la galaxie.

En attendant de connaître les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store

Ces deux nouveaux jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store sont donc disponibles aujourd'hui dès 17 heures et jusqu'au 2 octobre 2025 à 16h59. À l'heure-H, la plateforme va comme à son habitude révéler l'identité des prochains jeux gratuits qui prendront la suite la semaine prochaine à 17 heures. Nous ne manquerons évidemment pas de vous informer de tout cela en temps voulu.

