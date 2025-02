L'Epic Games Store accueille deux nouveaux jeux gratuits pour tous. Non seulement ils sont bons, mais vous pourrez les garder à vie. Alors profitez-en sans hésiter !

Cette semaine encore, l'Epic Games Store promet de vous faire plaisir ! À l'instar d'un de ses concurrents, Prime Gaming, le jeudi est le moment choisi pour faire des cadeaux aux joueuses et aux joueurs. Mais, le premier à cela pour lui qu'il ne nécessite pas d'abonnement pour récupérer ses nouveaux jeux gratuits et les garder à vie sans condition. Seul un compte sur la boutique, lui aussi gratuit, est obligatoire. Voilà donc une façon toute simple d'enrichir votre backlog sur PC.

Des jeux gratuits pour tous sur l'Epic Games Store

L'heure est bientôt venue de retrouver les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store ! Chaque jeudi, à 17 heures, la roue tourne. Les précédents titres offerts laissent place aux nouveaux. Cette fois, on dit donc au revoir à F1 Manager 24 et à la légende d'Apex pour accueillir deux autres cadeaux, à récupérer d'ici au 27 février 2025. Autant vous dire tout de suite qu'ils sont aux antipodes. D'un côté, nous avons le très mignon Garden Story ; de l'autre, l'horrifique World War Z Sin City Apocalypse.

Garden Story, une aventure colorée en cadeau

Commençons par vous présenter la mignonnerie hebdomadaire de l'Epic Games Store. Avec Garden Story, vous vous lancerez dans une joyeuse aventure pour sauver le Bosquet et ses habitants. Ceux-ci sont menacés par l'expansion de la Poisiture... En tant que gardien, c'est à toi que revient le devoir de la repousser. Passe les saisons, récolte des ressources et prend le temps de te détendre dans cet action-RPG très apprécié des joueuses et des joueurs qui l'ont déjà essayé.

World War Z Aftermath explose tout sur l'Epic Games Store

Dans un tout autre style, l'Epic Games Store vous offre aujourd'hui World War Z Aftermath. Pour les connaisseurs de la licence, on est cette fois dans du post-apo avec des hordes de zombies à exterminer. Prenez les armes et rejoignez la lutte dans ce jeu de tir coopératif. Jouez jusqu'à quatre avec vos amis ou en solo en étant accompagné de l'IA. À vous, maintenant, de changer le cours des choses et de sauver les villes que vous défendez.