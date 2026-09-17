Comme toujours, dès 17 heures, l'Epic Games Store se sépare des jeux gratuits de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Il faut donc aujourd'hui dire au revoir au très bon rogue-lite Astral Ascent et au surprenant Luftrausers pour laisser la place jusqu'au 24 septembre 2026 à 16h59 à Mindcop et Shogun Showdown, deux nouvelles pépites à l'excellente réception critique.

Deux nouveaux jeux gratuits très bien notés offerts par l'Epic Games Store

Jusqu'à sa prochaine rotation hebdomadaire de jeux gratuits, qui aura lieu comme tous les jeudi ce 24 septembre 2026 à 17h, l'Epic Games Store vous offre donc encore deux titres assez peu connus, mais qui valent malgré tout le détour et ont réussi à séduire les joueurs auxquels ils s'adressent :

Mindcop : un jeu policier dans une ambiance film noir doublé d'un match-3

: un jeu policier dans une ambiance film noir doublé d'un match-3 Shogun Showdown : un jeu de combat de samurai au tour par tour mélangeant roguelike et deckbuilding

Mindcop est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 24 septembre 2026

On commence donc la présentation des nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store jusqu'au 24 septembre 2026 à 16h59 dans l'ordre avec Mindcop, développé par le seul développeur Andre Gareis, édité par Dear Villagers et sorti en 2024. Comme son nom l'indique, nous incarnons dans ce jeu d'aventure non linéaire à l'ambiance délicieusement polar noir un policier capable de lire dans les pensées et dont la mission est d'attraper le tueur dans une sombre affaire au sein du camp Merrylin Crater, mais dans un délai de 5 jours. Pour utiliser les pouvoirs de notre personnage, il faudra toutefois passer par un mini-jeu de match-3 en monde réel. Un savant mélange qui a en tout cas conquis de nombreux joueurs qui ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ne le manquez donc pas tant qu'il est gratuit sur la boutique d'Epic.

Shogun Showdown également gratuit sur la boutique d'Epic pendant une semaine

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit offert par l'Epic Games Store jusqu'au 24 septembre 2026 à 16h59 et qui s'intitule donc Shogun Showdown. Développé par Roboatino, édité par Goblinz Publishing et sorti en 2024, il s'agit en effet cette fois d'un jeu tactique au tour par tour empruntant des influences diverses comme le roguelike et le deckbuilding, à l'image d'un Slay the Spire. À la différence que, comme son nom l'indique, l'aventure se déroule cette fois dans le Japon féodal, et notre objectif est de former une bande de guerriers afin d'affronter le Shogun en personne, dans une direction artistique pixel art de solide facutre. Le titre a en tout cas fait l'objet de critiques dithyrambiques et se place donc comme un jeu gratuit à ne pas manquer sur l'Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux nouveaux jeux gratuits offerts par l'Epic Games Store sont donc disponibles à partir d'aujourd'hui à 17 heures et jusqu'au 24 septembre 2026 à 16h59. PLa semaine prochaine, ils laisseront donc la place à d'autres offres de la part de la boutique d'Epic. Dans tous les cas, la marche à suivre pour récupérer les jeux gratuits de cette plateforme reste la même et très simple :

Ouvrir le site officiel ou l'application Epic Games Store.

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et mot de passe.

Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page des jeux offerts.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être à 0,00€).

Le jeu gratuit convoité est désormais dans votre bibliothèque Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le compte est nécessaire pour réclamer le jeu gratuit.



Source : EGS