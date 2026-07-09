Comme toujours, dès 17 heures, l'Epic Games Store se sépare des jeux gratuits de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Il faut donc aujourd'hui dire au revoir au déroutant I Have No Mouth and I Must Scream et au coloré River City Girls 2 pour laisser la place jusqu'au 16 juillet 2026 à 16h59 deux nouvelles petites pépites.

Nova Lands lance une usine gratuitement sur l'Epic Games Store

Le premier jeu gratuit qu'offre Epic Games Store cette semaine est donc Nova Lands, développé par Behemutt, édité par HypeTrain Digital LTD et sorti en 2023. Il s'agit dans son plus simple appareil d'un mélange entre construction d'usine, d'exploration et de gestion d'une île. Voyez-y donc quelque part un mélange entre Satisfactory et Animal Crossing, le tout avec une direction artistique pixel art colorée et chatoyante, mais qui ne dénature pas un gameplay complexe pour les férus du genre. Ce jeu gratuit Epic Games Store a en tout cas su conquérir son public avec de nombreux avis très positifs. Vous pouvez donc vous lancer gratuitement et voir si vous avez la fibre d'un gestionnaire d'usine insulaire.

Tattoo Tycoon ouvre un salon de tatouage sans débourser un centime

On reste dans le thème du jeu de gestion avec le second titre gratuit offert cette semaine par l'Epic Games Store avec Tattoo Tycoon, développé par Crazy Bunch, édité par HandyGames et sorti en 2025. Comme son nom l'indique, ce jeu vous propose donc de gérer un salon de tatouages, en commençant par créer votre avatar, puis le local en lui-même afin de le décorer selon votre style, puis d'y inviter des clients à marquer leur peau avec vos propres dessins. Une simulation plutôt complète du métier de tatoueur, sans frais de société ni de location du local grâce à ce titre offert par la plateforme d'Epic.

En attendant les prochains jeux gratuits proposés par l'Epic Games Store

Comme à l'accoutumée, ces deux nouvelles offres de jeux gratuits de l'Epic Games Store sont disponibles dès ce 9 juillet 2026 à partir de 17 heures jusqu'au 16 juillet 2026 à 16h59. Une fois arrivé à 17h la semaine prochaine, il sera à nouveau temps de procéder à la rotation des offres gratuites de la plateforme, qui les révèlera une fois celle-ci effectuée.

Source : EGS