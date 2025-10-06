Pensez à vos cadeaux de la semaine sur l'Epic Games Store ! Deux nouvelles offres sont disponibles dès aujourd’hui, et comme toujours, il suffit d’un clic pour les ajouter à votre bibliothèque.

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store propose de nouveaux jeux gratuits à tous ses utilisateurs. L’offre est disponible jusqu’au 9 octobre 2025 à 17h, et il suffit d’un compte Epic pour les ajouter à sa bibliothèque. Une fois réclamés, ils restent accessibles à vie. Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter des jeux de la semaine passée.

Nightingale est le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store

Le premier jeu gratuit proposé cette semaine sur l’Epic Games Store est Nightingale, un titre de survie et d’artisanat actuellement en accès anticipé. Jouable seul ou en coopération, il plonge les joueurs dans un univers de Gaslamp Fantasy rempli de portails mystérieux, de créatures redoutables et d’environnements variés. Forêts, marécages, déserts ou jungles : chaque monde recèle ses propres dangers, tandis que la construction de domaines et les combats en vue à la première personne viennent enrichir l’expérience.

Déjà bien accueilli par la communauté avec une moyenne de 4,3 étoiles, Nightingale séduit par la variété de son gameplay. Entre artisanat, gestion d’alliés et affrontements intenses, le contenu s’annonce généreux et diversifié. Habituellement vendu 28,99 €, il est disponible gratuitement cette semaine, une occasion parfaite pour s’y plonger sans frais.

Firestone Online Idle RPG, le gros cadeau

En plus du jeu gratuit de la semaine, l’Epic Games Store propose aussi un bonus pour Firestone Online Idle RPG, un titre déjà disponible gratuitement. Ce n’est pas la première fois que la boutique en ligne offre du contenu à ses joueurs, mais cette fois, le cadeau est particulièrement généreux : un pack d’une valeur de 100 € à récupérer sans frais.

Ce pack inclut notamment un skin exclusif pour le héros Benoît Moine (« Le moine joyeux »), deux avatars de profil, ainsi qu’une grande quantité de coffres à ouvrir (communs, inhabituels, bois et fer) contenant équipements et bijoux pour vos héros. À cela s’ajoutent 360 Poussières étranges, 50 parchemins pour booster vos statistiques, 35 jetons de jeu pour tenter votre chance à la Taverne, 5 jetons de Prestige et même 200 gemmes. De quoi bien démarrer ou enrichir votre progression dans ce RPG en ligne, où la collection de héros et l’exploration de nouvelles zones sont au cœur du gameplay.

Source : Epic Games Store