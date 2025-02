Depuis le temps, on connaît la chanson par cœur. Chaque semaine, l’Epic Games Store offre un ou deux jeux gratuits à l’ensemble de ses utilisateurs. Pas de conditions cachées, pas d’essais gratuits, mais bien des titres qui sont conservés ad vitam aeternam dès lors qu’ils ont été ajoutés à la bibliothèque. Ce sont au total plus de 600 cadeaux qui ont été distribués depuis que la boutique a vu le jour. En revanche, pour espérer garder ces productions, il conviendra de les récupérer dans les temps. Celle offerte jeudi dernier est donc encore disponible, mais il ne faudra très clairement pas tarder.

Un bon jeu gratuit Epic Games Store encore dispo

C’est l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Le prochain jeu gratuit arrivera un peu plus tard dans la semaine et il ne vous reste par conséquent plus que quelques jours pour mettre la main sur le dernier offert. Vous avez alors jusqu’au jeudi 6 février 2025 à 16h59 pour récupérer votre cadeau, après quoi il redeviendra définitivement payant. Après une petite escapade poétique et artistique avec Behind the Frame, changement d’ambiance radicale. Le jeu gratuit Epic Games Store du moment n’est autre qu’Undying, une petite production indépendante qui allie frisson et émotion.

Ce jeu post-apo, confectionné par le petit studio chinois Vanimals, vous incarnez Anling alors qu’elle vient de se faire mordre par un zombie. Le temps est compté pour cette mère de famille, qui doit alors enseigner tous les rudiments de la survie à son jeune fils. Vous suivez alors ce qu’il reste de cette famille au quotidien et devez gérer leurs besoins, l'éducation de l’enfant, vos ressources, fabriquer de nouveaux objets, planifier vos déplacements, etc Un jeu gratuit Epic Games Store assez sympathique, qui devrait facilement parler aux amateurs du genre.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Undying arrivera d’ailleurs sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 11 février 2025. D’ici là, les joueurs PC peuvent encore le récupérer gratuitement sur l'Epic Games Store , après quoi il sera remplacé par un nouveau cadeau. Du 6 au 13 février 2025 à 17h tapantes, ce sera donc Beyond Blue qui sera offert. Une expérience contemplative qui vous plonge dans le cœur bleu battant de notre planète. Vous devez alors explorer les mystères de l’océan et ses créatures les plus majestueuses le temps d’une histoire qui vous tiendra en haleine pendant un peu plus de 3h. Un jeu gratuit Epic Games Store bien noté des joueurs, à récupérer dans quelques jours donc.