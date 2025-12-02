Il y a des habitudes bien ancrées, et l’Epic Games Store en fait partie. Chaque semaine, la boutique des créateurs de Fortnite propose à ses utilisateurs de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Des cadeaux de toute taille, parfois même des sorties day one, mais ce que les joueurs attendent vraiment, c’est le fameux calendrier de l’Avent de l’éditeur américain, qui régale chaque année. Il faudra encore patienter deux petites semaines avant de faire le plein de jeux gratuits, mais d’ici là, l’Epic Games Store ne vous laissera pas sans rien.

Un très bon jeu gratuit Epic Games Store à récupérer en vitesse

Si vous connaissez la routine sur le bout des doigts, vous savez que l’heure de la piqûre de rappel hebdomadaire a sonné. Si l’EGS permet bien de garder ses jeux indéfiniment, encore faut-il les récupérer et les ajouter à leur bibliothèque avant le temps imparti. Ce jeudi 4 décembre 2025, ce seront donc deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store qui seront proposés. En attendant, les têtes en l’air et les retardataires peuvent encore récupérer celui de la semaine. Derniers jours donc pour mettre la main sur Universe for Sale, un jeu d'aventure dessiné à la main, nous plonge dans une colonie étrange et délabrée sur Jupiter, entre brumes et pluies acides.

Là, dans un bazar déjanté, une femme du nom de Lila fabrique des univers entiers dans le creux de sa main, un pouvoir presque divin, mais déconcertant au quotidien. Entre bars de fortune, échoppes bizarres et garages de mécanos surmenés, ce jeu gratuit Epic Games Store vous invite à explorer un lieu où l’humanité se mêle à des orangs-outans intelligents, des cultistes effrayants et des créatures robotiques. Un maître sans nom, intrigué par les pouvoirs de Lila, la rencontre une nuit pluvieuse pour découvrir ce secret. Mais sa quête de savoir attire d’autres regards, menaçant de dévoiler ce qui se cache au cœur de Universe for Sale. Un bon jeu gratuit Epic Games Store, qui a marqué celles et ceux qui l’ont essayé pour son histoire sympathique à suivre et sa direction artistique à tomber.

Bande-annonce en anglais

Quels seront les prochains jeux gratuits ?

Universe For Sale restera ainsi gratuit sur l’EGS jusqu’au jeudi 4 décembre à 16h59. Passé ce délai, il cédera sa place à deux nouveaux cadeaux. D’un côté, The Darkside Detective, une aventure point-and-click au ton décalé, où vous incarnez le détective Francis McQueen, spécialisé dans les affaires paranormales. Un futur jeu gratuit Epic Games Store qui a reçu d’excellentes notes. De l’autre, Jackbox Party Pack 4 qui rassemble une série de mini-jeux fous et décalés, parfaits pour les soirées entre amis. Il seront tous deux disponibles du jeudi 4 au 11 décembre 2025.

Source : EGS