<p>Vous n'avez plus vraiment le temps de tergiverser. L'<strong><a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https:\/\/www.gameblog.fr\/jeu-video\/ed\/news\/epic-games-store-little-nightmares-mobile-gratuit-712735">Epic Games Store<\/a><\/strong> vous propose encore de beaux cadeaux, dont un jeu gratuit irr\u00e9sistible, \u00e0 ajouter en vitesse \u00e0 votre ludoth\u00e8que. Une fois r\u00e9cup\u00e9r\u00e9, vous les garderez \u00e0 vie, alors pourquoi attendre pour faire des \u00e9conomies ? L'offre est valable jusqu'\u00e0 jeudi prochain, le 12 mars, 16h dernier d\u00e9lai.<\/p>\n<h2 id="h-obtenez-le-jeu-gratuit-turnip-boy-robs-a-bank-un-roguelike-irr-sistible">Obtenez le jeu gratuit Turnip Boy Robs a Bank, un roguelike irr\u00e9sistible<\/h2>\n<p>Qui aurait cru qu'un navet pouvait vivre de telles aventures (et, surtout, de tels m\u00e9faits) ? Apr\u00e8s l'\u00e9vasion fiscale, P'tit Navet s'attaque au braquage de banque dans <strong><a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https:\/\/www.gameblog.fr\/jeu-video\/jeux\/48946">Turnip Boy<\/a> Robs a Bank<\/strong>, dans ce second volet ce qui est maintenant une v\u00e9ritable licence. En 2024, le studio Snoozy Kazoo faisait revenir sa mascotte pour un roguelike hilarant dans lequel vous incarnez le fameux herbac\u00e9. Fournissez-vous comme il faut sur le dark web pour \u00eatre suffisamment arm\u00e9 et vous attaquer aux plus grandes banques de la ville. \u00c9chappez \u00e0 la police ou prenez des otages pour tenter de repartir avec le pactole. Offert par l'Epic Games Store, ce jeu gratuit hebdomadaire affiche des appr\u00e9ciations plus que positives des joueuses et joueurs. Faites donc une \u00e9conomie de presque 14 \u20ac en l'ajoutant maintenant \u00e0 votre backlog.<\/p>\n<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center">\n<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-luminous-vivid-orange-background-color has-background" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https:\/\/store.epicgames.com\/fr\/p\/turnip-boy-robs-a-bank-3fae0e"><strong>R\u00e9cup\u00e9rer gratuitement Turnip Boy<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio">\n<div class="youtube iframe-wrapper"><iframe src="https:\/\/youtube.com\/embed\/cvA4dAFjzE8" allowfullscreen="true"><\/iframe><\/div>\n<\/figure>\n<h2 id="h-un-pack-cadeau-pour-idle-champions-of-the-fortgotten-realms">Un pack cadeau pour Idle Champions of the Fortgotten Realms<\/h2>\n<p>Avis aux fans de l'univers Donjons & Dragons, l'autre cadeau de l'Epic Games Store est un pack de contenus gratuits pour <strong><a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https:\/\/www.gameblog.fr\/jeu-video\/ed\/news\/epic-games-store-jeux-gratuits-night-job-712418">Idle Champions of the Forgotten Realms<\/a><\/strong>. Entre RPG et jeu de gestion ce titre tr\u00e8s populaire m\u00e9rite parfois un petit coup de pouce in-game dans sa progression. \u00c7a tombe bien, car c'est exactement ce que permet cette offre temporaire en vous offrant du contenu d'une valeur de 100 dollars, comprenant entre autre 5 champions :<\/p>\n<ul>\n<li>Les champions Raistlin, Gayle, Spurt, Briv et Ellywick<\/li>\n<li>Le familier Draconien Baaz exclusif<\/li>\n<li>2 potions d'une semaine<\/li>\n<li>32 coffres de platine pour chacun d'entre eux<\/li>\n<\/ul>\n<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center">\n<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-luminous-vivid-orange-background-color has-background" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https:\/\/store.epicgames.com\/fr\/p\/idle-champions-of-the-forgotten-realms"><strong>R\u00e9cup\u00e9rer gratuitement le pack Dragonlance<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n<div class="wp-block-image">\n<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img alt="Pack Dragonlance gratuit sur l'Epic Games Store pour Idle Champions of the Forgotten Realms." title="Pack Dragonlance gratuit sur l'Epic Games Store pour Idle Champions of the Forgotten Realms." width="600" height="800" loading="eager" srcset="https:\/\/imgr.gameblog.fr\/\/img\/\/_69aeef62391a3.jpg?width=350&height=&aspect_ratio=350:&ver=1 350w, https:\/\/imgr.gameblog.fr\/\/img\/\/_69aeef62391a3.jpg?width=450&height=&aspect_ratio=450:&ver=1 450w, https:\/\/imgr.gameblog.fr\/\/img\/\/_69aeef62391a3.jpg?width=500&height=&aspect_ratio=500:&ver=1 500w, https:\/\/imgr.gameblog.fr\/\/img\/\/_69aeef62391a3.jpg?width=750&height=&aspect_ratio=750:&ver=1 750w" sizes=" (min-width: 320px) and (max-width: 374px) 350px, (min-width: 375px) and (max-width: 424px) 450px, (min-width: 425px) and (max-width: 479px) 500px, 750px" src="https:\/\/cdn-uploads.gameblog.fr\/\/img\/\/_69aeef62391a3.jpg?width=&height=&aspect_ratio=:&ver=1"><figcaption><em>\u00a9 Codename Entertainment.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<h3 id="h-quels-sont-les-prochains-jeux-gratuits-de-l-epic-games-store">Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?<\/h3>\n<p>Les cadeaux actuels de l'Epic Games Store sont \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer entre le 5 et le 12 mars 2026. Mais, venu 17 heures jeudi prochain, il sera trop tard. Eh oui ! Car comme chaque semaine, deux nouveaux jeux gratuits prendront la rel\u00e8ve, et pas des moindres. Nous connaissons d\u00e9j\u00e0 leur identit\u00e9, il s'agira de :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cozy Grove<\/strong> : simulation de vie cosy sur une \u00eele hant\u00e9e.<\/li>\n<li><strong><a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https:\/\/www.gameblog.fr\/jeu-video\/jeux\/tests\/isonzo-test-premiere-guerre-575038">Isonzo<\/a><\/strong> : jeu de guerre se d\u00e9roulant en Italie pendant la Premi\u00e8re Guerre mondiale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><small>Source : Section \u00ab <a target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" href="https:\/\/store.epicgames.com\/fr\/free-games">Jeux gratuits<\/a> \u00bb de l'Epic Games Store.<\/small><\/p>\n