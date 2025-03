Vous le savez, chaque semaine, vous avez plein d'opportunité d'obtenir des jeux gratuits. Les joueurs consoles profitent surtout de qui les attend dans les catalogues du PS Plus et du Xbox Game Pass. Pour ce qui est des joueurs PC, ça se passe notamment du côté de Prime Gaming, Steam et, bien sûr, l'Epic Games Store. Sur ce dernier, pas besoin d'abonnement. Il n'est pas non plus question d'un essai limité. Vous pouvez récupérer un jeu gratuit avec un simple compte, mais vous n'avez qu'une semaine pour le faire. Alors, ne tardez pas où il vous passera sous le nez.

Vous allez vous battre pour ce jeu gratuit de l'Epic Games Store

L'Epic Games Store n'a pas fini de vous gâter ! Chaque jeudi, à 17 heures, un nouveau jeu gratuit vous y attend. La semaine dernière, un nouveau titre a donc pris le relai après Mages of Mystralia. Il s'agit de Them's Fightin' Herds, un jeu de combat complètement barré.

Dans ce jeu, le roster vous donne le choix de combattants étonnants : des animaux à quatre pattes de types équipes, bovins et cervidés essentiellement. Vu le style graphique, vous aurez vite compris que l'inspiration vient directement de My Little Pony. Il se trouve que Lauren Faust, la créatrice de la version de 2010, a travaillé sur Them's Fightin' Herds. Rien n'est dû au hasard !

Ne vous fiez pas aux apparences. Them's Fightin' Herds jouit d'une jolie réputation. Il affiche une note moyenne de 8/10. Les joueuses et les joueurs tendent à le recommander pour ses personnages hauts en couleur et son style atypique. Alors si on peut en profiter gratuitement, autant ne pas passer à côté ! Vous avez jusqu'au 13 mars, 16h59, pour l'ajouter à votre bibliothèque sur l'Epic Games Store.

Dernière chance avant les jeux gratuits du 13 mars

Certains sont probablement déçus du jeu offert cette semaine par l'Epic Games Store. Ça peut largement se comprendre puisque Them's Fightin' Herds a été offert très récemment sur la boutique (pour les fêtes de Noël dernier pour être précise). À ce titre, les concernés seront peut-être plus emballés par les prochains à venir.

Le 13 mars 2025, à 17 heures tapantes, l'Epic Games Store vous donne rendez-vous pour récupérer deux jeux gratuits. Cette fois, il s'agira de Mortal Shell, visiblement prompt à se donner en cadeau de toutes parts ce mois-ci, et World of Warships Anniversary Party Favor. Entre ambiance médiévale et guerre du XXe siècle, vous aurait le choix de l'ambiance en mars !