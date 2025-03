La semaine est déjà bien avancée... vous savez ce que ça veut dire ? Qu'il est temps d'accueillir de nouveaux jeux offerts ! Le jeudi est le moment privilégié des PCistes pour découvrir les cadeaux qui les attendent. C'est le cas pour les abonnés à Prime Gaming, mais aussi pour toutes et celles et ceux qui ont un compte gratuit sur l'Epic Games Store. Pas besoin de payer quoi que ce soit avec ce dernier, vous n'avez qu'à récupérer le titre en question. Vous êtes prêt ?

Quel est le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store ?

Cette fois encore, vous allez bien vous amuser grâce à l'Epic Games Store. De fait, nous sommes jeudi et comme tous les jeudis à 17 heures, un nouveau jeu gratuit est disponible sur la boutique. Depuis le 27 février 2025, c'est le RPG Mages of Mystralia que vous pouviez obtenir. Il est encore disponible aujourd'hui jusqu'à 16h59. Après cela, c'est un titre d'un tout autre genre qui lui succèdera ce soir à 17h00 tapantes : le jeu de combat Them's Fightin' Herds.

Eh oui ! C'est une deuxième chance pour le jeu de Mane6. Them's Fightin' Herds faisait partie des titres offerts en période de Noël en décembre dernier. Cela risque donc d'en décevoir certains qui ont déjà pu l'obtenir à ce moment-là. À défaut, les autres ont une nouvelle opportunité de l'ajouter leur backlog.

Them's Fightin' Herds pourraient d'ailleurs plaire à beaucoup d'entre vous. Ce jeu de combat en 2D mise avant tout sur le fun avec une direction artistique inspiré par My Little Pony ; pas étonnant, la créatrice de la version de 2010, Lauren Faust, a travaillé dessus ! Ainsi, vous allez faire s'affronter des équidés, bovins et autres cervidés cartoonesques pour des parties sans prise de tête. Profitez-en, le jeu vous attendre gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 13 mars.