Les fins de semaine sont généralement une belle occasion pour découvrir des jeux gratuits. Il y a bien sûr des offres accessibles via les abonnement Xbox Game Pass et Prime Gaming, mais il ne faudrait pas négliger les boutiques en ligne ! Steam vous fait régulièrement profiter d'essais, tandis que l'Epic Games Store vous fait cadeau chaque semaine de titres à garder à vie. Celui de jeudi dernier est très apprécié, alors il serait dommage de passer à côté.

Un bon jeu gratuit à garder à vie grâce à l'Epic Games Store

Chaque jeudi, l'Epic Games Store vous donne rendez-vous à 17 heures tapantes pour récupérer un nouveau jeu gratuit. Cette fois, c'est une création vraiment bien notée qui s'offre à vous. Il s'agit de The Operator, un jeu indé qui s'est démarqué ces derniers par son concept bien ficelé.

The Operator vous place dans la peau d'un opérateur informatique. En naviguant d'une interface à une autre, vous aidez des agents du « FDI » pour résoudre des affaires complexes. Prenez des notes, car il va falloir vous secouer les méninges afin de tirer les bonnes conclusions ! C'est donc le moment où jamais de découvrir une expérience à part grâce à l'Epic Games Store.

Le prochain jeu offert arrive bientôt

Après The Operator, l'Epic Games Store enchaînera avec un nouveau jeu gratuit. Il s'agit cette fois d'un jeu d'aventure avec une direction artistique en cel shading plutôt originale. Du nom de Sable, il vous entraîne dans un désert en open-world pour une histoire d'entrée dans l'âge adulte. Première production du studio Shedworks, il n'a pas totalement conquis le public, mais ne manque pas d'originalité pour autant.

Les indés sont mis à l'honneur ces jours-ci sur l'Epic Games Store. Entre The Operator et Sable, la semaine sera pleine de belles expréciences. Ne tardez donc pas pour récupérer le premier, puis soyez au rendez-vous jeudi 26 juin à 17 heures pile pour ajouter le second à votre bibliothèque. Avec un simple compte gratuit sur la boutique, ça vous en fait des jeux à garder à vie sur PC !

