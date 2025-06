Comme chaque semaine, l’Epic Games Store offre des jeux gratuits pendant une durée limitée. Après Two Point Hospital, voici un nouveau jeu qui prend sa place dès aujourd’hui à 17h00, et un autre encore en profite pour se dévoiler. Voici ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Le nouveau jeu offert par l'Epic Games Store est totalement hors norme

À partir d'aujourd'hui 17h00, c’est un tout autre univers qui s’ouvre à vous avec The Operator, nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store jusqu’au 26 juin à 16h59. Dans The Operator, vous incarnez un agent de contrôle chargé de gérer des opérations à distance à l’aide d’outils informatiques, de cartes, de radios et d’un tableau d’investigation. En somme, vous êtes la personne qui coordonne les actions sur le terrain… sans jamais quitter votre poste. Le gameplay repose sur l’analyse de données, la gestion du stress et la prise de décisions critiques dans des situations souvent tendues.

Ce nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store mise sur une ambiance immersive à mi-chemin entre le thriller technologique et le simulateur de gestion. Ici, pas de fusillades spectaculaires, mais un travail de l’ombre, exigeant et méthodique. Vous devrez inspecter des lieux, faire parler des suspects, étudier des preuves, et parfois agir vite pour éviter le pire. Chaque mission vous rapproche un peu plus d’une vérité plus vaste… et peut-être plus inquiétante qu’il n’y paraît.

Avec son concept original, The Operator s’adresse à celles et ceux qui aiment les expériences narratives où la tension repose sur les décisions et non sur les réflexes. Un titre à récupérer donc gratuitement pendant une semaine sur l'Epic Games Store, idéal pour les amateurs d’enquêtes modernes et d’ambiances à la Papers, Please ou Orwell. Parfait aussi si vous avez toujours eu envie de travailler à la CIA ou au FBI.

Le prochain jeu gratuit dévoilé

Comme toujours, l'Epic Games Store a profité de la rotation de ses jeux gratuits pour annoncer celui qui suivra The Operator pour une semaine complète. Et nous avons en l'occurrence droit à un autre titre vraiment unique, en la personne de Sable, un jeu d'aventure indépendant doté d'une direction artistique et d'un univers très particuliers, développé par Shedworks, édité par Raw Fury et sorti en 2021. Celui-ci sera donc disponible gratuitement du 26 juin 2025 à partir de 17 heures, jusqu'au 3 juillet 2025 à 16h59.

Source : EGS