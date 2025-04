Les semaines défilent et les jeux gratuits Epic Games Store avec. Avec l’annonce en bonne et due de la Nintendo Switch 2, c’était une semaine assez particulière qui s’annonçait, mais elle le sera aussi pour les utilisateurs réguliers de la boutique. Le géant américain entend continuer de couvrir de cadeaux l’ensemble des joueurs PC avec sa distribution hebdomadaire de jeux, mais il décide encore de les surprendre.

Un jeu gratuit Epic Games Store mystère pour cette semaine

Les papas de Fortnite sortent les griffes depuis la semaine dernière en changeant quelque peu leur routine. Habituellement, c’est toujours la même danse. Un ou deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store se rendent disponibles en fin d’après-midi, et la boutique annonce directement ceux qui leur succèderont la semaine d’après. Jeudi dernier, la boutique avait déjà tenu à garder la surprise avec le retour des cadeaux mystères. Les deux premiers n’étaient autres que Cat Quest et Neko Ghost, Jump!, deux productions qui mettent en avant des protagonistes félins comme on pouvait s’y attendre au regard des papiers peints qui servent à teaser les jeux gratuits Epic Games Store surprise de cette trempe. Vous le voyez venir ? C’est la même chose pour cet après-midi.

Un nouveau cadeau surprise sera ainsi disponible dès 17h sur l’EGS, comme le veut généralement la tradition lorsque les soldes printanières battent leur plein sur la plateforme. En regardant l’URL de plus près, on remarque en revanche la mention de « CII », ce qui laisse entendre que le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine devrait être Cat Quest 2. Pour rappel, il s’agit de la suite directe de l'action-RPG encore disponible sur la boutique, qui s’offre même le luxe d’être encore meilleure. Plus de sorts explosifs, de personnages, une mécanique d’échange, coop locale… ce second épisode n’avait pas fait les choses à moitié.

Quand ce jeu gratuit sera-t-il disponible ?

Comme toujours, même si les entrailles du site semblent avoir vendu la mèche, il faudra attendre à 17h tapantes pour savoir avec certitude s’il s'agit bien de Cat Quest 2. Une fois n'est pas coutume, un leak un peu avant l’heure fatidique n’est évidemment pas exclu. Quoiqu’il en soit, ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 3 au 10 avril 2025, toujours à 17h. Notez que vu le passif de la boutique, il est tout à fait possible qu’un second cadeau soit offert en parallèle, mais là encore on sera fixés en fin de journée. D’ici là, les retardataires peuvent encore mettre la main sur Cat Quest premier du nom et Neko Ghost, Jump! avant qu’ils ne redeviennent payants.

