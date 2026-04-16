Comme chaque semaine, l'Epic Games Store procède aujourd'hui à sa rotation traditionnelle de jeux gratuits, avec cette fois un seul titre, mais une belle pépite.

Ce jeudi 16 avril 2026 dès 17 heures, l'Epic Games Store fait donc comme à son habitude partir sa sélection de jeux gratuits de la semaine précédente, avec en l'occurrence TOMAK: Save the Earth Regeneration et Prop Sumo, pour offrir un autre titre à la place à ses utilisateurs. Comme toujours, cela sera également l'occasion de découvrir ce qui les attend pour la rotation suivante. Voyons tout cela de plus près.

Un nouveau jeu gratuit sur l'Epic Games Store qu'il serait fou de manquer

Commençons donc par l'information la plus immédiate et la plus intéressante : le seul et unique jeu gratuit que propose l'Epic Games Store dès aujourd'hui et jusqu'au 23 avril 2026 à 16h59. Bien qu'il soit cette fois tout seul, il s'agit d'un titre singulier qui vaut clairement le détour : The Stone of Madness, développé par The Game Kitchen, édité par Tripwire Interactive et sorti en 2025.

S'inspirant de titres emblématiques du genre comme Commandos ou Desperados, The Stone of Madness qu'offre cette semaine l'Epic Games Store est en effet un jeu d'infiltration tactique en temps réel et en vue isométrique avec une direction artistique de très solide facture dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Cinq prisonniers, nommés Agnes Amelia, Alfredo, Eduardo et Leonara, Edardo, vont y allier leurs compétences uniques et ressources pour affronter leurs phobies, repousser la folie, découvrir les mystères du lieu et s'échapper.

Il va donc falloir redoubler d'ingéniosité et savoir composer avec les forces et les faiblesses de chacun des personnages pour espérer sortir de cette véritable maison de fou. Un titre à ne pas manquer sur l'Epic Games Store et à récupérer donc avant le jeudi 23 avril 2026 à 16h59.

En attendant de connaître les prochains jeux gratuits offerts

Dès 17 heures le 23 avril 2026 à venir, la boutique d'Epic va en effet de nouveau procéder à sa rotation de jeux gratuits. Pour l'heure, à moins de leaks avant l'heure-H, leur identité est encore un secret. Nous ne manquerons toutefois pas de vous tenir informés en temps voulu pour découvrir ce que l'Epic Games Store réserve à ses utilisateurs en guise de jeux gratuits la semaine prochaine.

Source : EGS