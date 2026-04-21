Le dernier jeu gratuit Epic Games Store est encore disponible, mais pour pouvoir le garder à vie, il ne faudra pas trop traîner. Ce serait dommage de passer à côté vu les retours positifs des joueurs.

Chaque semaine, l’Epic Games Store propose à l’ensemble des utilisateurs, ou toute personne disposée à créer un compte, un ou plusieurs jeux gratuits. S’il faut attendre les événements marquants comme les soldes importantes ou le fameux calendrier de l’Avent pour que la boutique sorte l’artillerie lourde, elle permet chaque année d’élargir ses horizons avec des productions indépendantes de genres variés. Des titres qui, rappelons-le, sont conservés à vie, à condition que le cadeau soit réclamé dans les temps. Il est donc l’heure de votre piqûre de rappel, car le dernier jeu gratuit Epic Games Store redeviendra payant dans quelques jours.

Un jeu gratuit Epic Games Store original et apprécié encore dispo

Avec The Stone of Madness, le studio espagnol The Game Kitchen a délaissé le metroidvania crasseux de Blasphemous pour s'essayer au RPG tactique mâtiné d’infiltration en temps réel. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le changement est abrupt. Direction, cette fois, un monastère du XVIIIe siècle niché dans les Pyrénées, à mi-chemin entre la prison inquisitoriale et l’asile, où cinq détenus doivent coordonner leurs talents pour espérer s'évader. Mais ce ne sera pas aussi facile que ça en a l’air. Dans ce jeu gratuit Epic Games Store, chaque personnage se traîne en effet ses phobies, ses traumas et ses limites, qui parasiteront l’infiltration, et souvent au pire des moments.

Exigeant, parfois rigide, The Stone of Madness a plutôt séduit les joueurs qui l’ont essayé, mais autant être clair : la proposition étant atypique, elle ne sera sans doute pas pour tout le monde. Mais vu que c’est gratuit sur l’Epic Games Store, ça ne vous coûtera littéralement rien de l’essayer. Vous avez en tout cas jusqu'au 23 avril 2026 avant 17h00 pour le réclamer, après quoi il sera conservé à vie.

Trailer en VOSTFR

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

En parlons-en, justement, du prochain jeu gratuit Epic Games Store. Du 23 au 30 avril 2026, toujours à la même heure, ce sera donc DOOMBLADE qui sera offert sur la plateforme. Dans ce metroidvania, vous incarnez une héroïne liée à une lame consciente avide de vengeance, dans une descente aux enfers rythmée par une mobilité permanente, puisqu’ici attaquer, c’est se déplacer. Un titre plutôt sympathique que les joueurs ont surtout apprécié pour son regard uniquet sur le genre.

Bande-annonce en anglais

Source : EGS