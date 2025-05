On le sait, l’Epic Games Store se montre toujours particulièrement généreux lorsqu’il s’agit de distribuer des jeux gratuits. Chaque jeudi, la boutique effectue une rotation en offrant un ou plusieurs cadeaux, avec parfois même quelques bonus de valeur pour des jeux-service. De temps à autre, les papas de Fortnite sortent des sentiers battus. Il y a évidemment les jeux mystères, réservés à quelques événements précis, dont les soldes et les fêtes de fin d’année, et des dates à ne pas manquer. La plateforme avait promis un jeu gratuit surprise d’une licence légendaire et ça n’a pas loupé. Attention toutefois, vous n’aurez que quelques heures pour le récupérer.

L'Epic Games Store fait encore plaisir à ses joueurs

Tous les jeudis, l’Epic Games Store offre des jeux gratuits. En ce moment, vous pouvez d’ailleurs récupérer Super Space Club, un jeu de tir ultra coloré, mais il y a désormais une autre grosse surprise de dispo. Si vous avez votre appli mobile sous la main ou que vous trainez sur votre PC, c’est le moment de se rendre sur la plateforme d’Epic Games pour récupérer le nouveau jeu gratuit du jour : l’excellent LEGO Star Wars Skywalker Saga, très certainement l’un des meilleurs jeux de la franchise LEGO, si ce n’est LE meilleur d’ailleurs.

Dans ce titre extrêmement généreux, vous traverserez l’intégralité de la saga Skywalker, de la Menace fantôme jusqu’à l'Ascension de Skywalker en passant par la trilogie originelle débutée avec Un Nouvel Espoir. Autant vous dire qu’il y a de quoi faire d’autant que les niveaux s’agrandissent et regorgent de secrets à découvrir. Avec en prime une centaine de personnages jouables, LEGO Star Wars Skywalker Saga est assurément un must have pour les fans de la licence LEGO et/ou Star Wars. C'est vraiment un superbe cadeau que nous fait l'Epic Games Store aujourd'hui.

Epic Games Store offre le jeu gratuitement et comme d’habitude, vous pouvez le garder à vie. En revanche, ici le cadeau est à durée extrêmement limitée puisque vous n’avez que 24h pour mettre la main dessus. Demain lundi 5 mai 2025 à 17h, ce sera trop tard, vous voilà prévenus.