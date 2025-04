L’Epic Games Store a sa petite routine depuis des années maintenant. Un rituel qu’on connaît par cœur depuis le temps et qui se déroule toujours de la même manière, à quelques exceptions près. Chaque jeudi, l’éditeur de Fortnite déploie un ou deux nouveaux jeux gratuits, avec parfois des cadeaux en bonus, qui prennent généralement la forme de pack souvent onéreux. Dans la foulée, la boutique dévoile les titres qui seront donnés la semaine d’après, sauf quand elle tient à garder le suspense avec ses jeux gratuits Epic Games Store mystères. Puis il y a des événements exceptionnels et mois de mai oblige, une petite surprise se prépare.

Un jeu gratuit Star Wars arrive sur l'Epic Games Store

Cette semaine, l’ensemble des utilisateurs pourront récupérer un jeu gratuit qui a reçu un bon accueil des joueurs : Super Space Club. Un titre méconnu du grand public, qui mêle jeu de tir spatial, arcade et musiques lo-fi. Un mélange détonnant de par son ambiance chill qui contraste avec la nuée de vaisseaux à abattre. Ça, c’est le programme, ou une partie, car on n’est jamais à l’abri d’un cadeau supplémentaire, du 1er au 8 mai 2025. Entre-temps, un jeu gratuit Epic Games Store surprise devrait être donné. Tout geek qui se respecte le sait, le 4 mai est entièrement dédié à Star Wars (May the 4th be with you, vous l’avez ?) et la boutique a prévu de célébrer ça comme il se doit.

Sur ses réseaux sociaux, l’éditeur a confirmé qu’un jeu gratuit autour de la licence allait débarquer très bientôt pour l’occasion. Il y a fort à parier que son identité soit révélée demain, date à laquelle il effectue la rotation des jeux gratuits de l’Epic Games Store. Si ce n’est pas le cas, il faudra alors s’attendre à une petite surprise le 4 mai 2025. Compte tenu du passif de la licence dans l’univers vidéoludique, les prétendants sont nombreux. Star Wars Fallen Order, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ou même Squadrons sont de sérieux prétendants. Rendez-vous donc dans les heures, voire les jours qui viennent, pour découvrir ce jeu gratuit Epic Games Store surprise. D’ici là, les retardataires peuvent toujours mettre la main sur les cadeaux de la semaine dernière, à savoir CHUCHEL et le pack de bienvenue pour le MMO Albion.

Source : EGS