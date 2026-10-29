L'Epic Games Store vous offre un nouveau jeu gratuit dès le 29 octobre 2026. Vous avez une semaine pour récupérer et le garder ainsi à vie. On vous le présente.

L'Epic Games Store continue de vous faire des cadeaux chaque jeudi. Un nouveau jeu gratuit vous attend dès le 29 octobre, 17 heures, sur la boutique. Du nom de Sorry We're Closed, c'est un survival-horror narratif que vous pourrez garder à vie sur PC à condition de le récupérer avant le 5 novembre 2026 (16h59). Vous allez voir, c'est une pépite qui vaut le détour pour Halloween.

Sorry We're Closed, un jeu gratuit dès le 29 octobre 2026

Histoire de vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, l'Epic Games Store ne lésine pas sur les jeux gratuits thématiques en ce mois d'octobre. On le voit encore aujourd'hui avec l'offre sur Sorry We're Closed, un jeu d'horreur solo avec plusieurs fins. Si vous chercher comment vous occuper ce week-end, ce pourrait être le titre idéal.

Plongez dans un univers psychédélique avec Sorry We're Closed, le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store qui vous place au cœur d'une bataille entre anges et démons. Armez de vos armes démoniaques, traversez les mondes à l'air de votre 3e œil et percez les secrets de ce monde ésotérique et moderne en résolvant des énigmes. Notez 83 / 100 sur Metacritic, c'est vraiment une pépite à ne pas louper. D'autant qu'avec cette offre du 29 octobre, vous faites une économie de 22,39 €.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Jusqu'à ce matin, vous pouviez récupérer 2 jeux gratuits sur l'Epic Games Store. Mais la plateforme ne se contente que d'un seul cadeau du 29 octobre au 5 novembre prochain. Mais qu'en sera-t-il la semaine suivante ? Nous découvrirons avec vous le ou les nouveaux titres offerts jeudi prochain, à 17 heures tapantes. En attendant, pensez bien à récupérer Sorry We're Closed dans les temps pour pouvoir en profiter à vie sur PC. Après, il sera trop tard... à moins que la plateforme ne souhaite vous en faire de nouveau cadeau, sachant qu'elle l'avait déjà offert pour Noël 2025. On croise donc les doigts pour vous si jamais vous passez à côté.