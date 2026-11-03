Avant de vous offrir comme tous les jeudis une nouvelle salve de jeux gratuits, l’Epic Games Store vous offre une dernière chance de profiter du jeu gratuit de la semaine passée.

Chaque semaine, c’est la même chose. Tandis que les joueurs PC bénéficient d’une multitude de contenus gratuits grâce à la générosité de plateformes comme Steam et Amazon Luna, l’Epic Games Store, de son côté, vient également ajouter sa petite contribution en offrant l’opportunité à sa communauté de repartir avec un ou plusieurs jeux gratuits. Et cette semaine, il s’agit en l’occurrence d’un jeu en particulier, Sorry We’re Closed, à récupérer rapidement.

L’Epic Games Store vous offre un jeu gratuit

En effet, bien que la coutume veuille généralement que l’Epic Games Store propose au moins deux jeux à récupérer gratuitement pour l’ensemble des utilisateurs, cette semaine fait office d’exception en proposant un seul et unique jeu gratuit, qui est donc le suivant :

Sorry We’re Closed, un jeu d’horreur-survie narratif à récupérer avant le 5 novembre 2026, à 17h (heure française)

Récupérez Sorry We’re Closed avant qu’il ne soit trop tard

Et même si Halloween est maintenant derrière nous, il serait dommage de passer à côté de l’opportunité de récupérer gratuitement ce jeu signé à la mode games, qui vous offre une belle poignée d’heures dans « un périlleux monde démonique » où exploration, gestion de ressources et survie sont à l’honneur. Vous avez dit Resident Evil et Silent Hill ? Nul doute que Sorry We’re Closed a de quoi nous y faire penser avec ses caméras fixes et son ambiance nostalgique.

Quels seront les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store ?

Le titre vous intéresse ? Dans ce cas, ne tardez pas trop à l’ajouter à votre bibliothèque, car il ne restera gratuit sur l’Epic Games Store que jusqu’au 5 novembre prochain à 17h exactement. Après quoi, comme d’habitude, la plateforme basculera sur ses nouveaux jeux gratuits de la semaine, que l’on sait déjà être les suivants :

Flotsam , un jeu d’exploration et de construction où l’objectif est de transformer les déchets de l’océan en logements

, un jeu d’exploration et de construction où l’objectif est de transformer les déchets de l’océan en logements Idle Champions of the Forgotten Realms, un jeu de gestion et de stratégie qui réunit tous les champions emblématiques de l’univers de Donjons et Dragons

Source : Epic Games Store