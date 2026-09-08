L'Epic Games Store vous offre actuellement un jeu gratuit qui fête ses 10 ans. C'est le moment où jamais de récupérer Alone With You, une aventure narrative dans un univers de science-fiction.

Le jeu gratuit du jeudi vous attend encore sur l'Epic Games Store. Chaque semaine, la boutique vous permet d'ajouter un ou plusieurs jeux gratuits à garder à vie dans votre backlog. Depuis le 3 septembre, vous pouvez récupérer Alone With You, un titre qui fêtait son dixième anniversaire il y a moins d'un mois. Vous avez jusqu'au 10 septembre 2026, 16h59 dernier délai, pour l'obtenir.

Alone With You, un jeu gratuit de science-fiction à garder à vie

Si vous aimez la science-fiction et les jeux narratifs, le jeu gratuit actuel de l'Epic Games Store devrait retenir votre attention. Alone With You, création indé de BancyCo, vous plonge dans la peau d'un survivant qui s'échappe de sa colonie en perdition. Mais pour sauver votre peau de cette planète qui menace de sombrer, vous allez devoir résoudre des énigmes et percer le secret derrière le sort des colons disparus. Plusieurs dois nommé aux Game Awards en 2016, le titre a séduit avec son histoire ambitieuse et une somptueuse direction artistique en pixel art. Le gameplay, de son côté, laisse un peu plus à désirer, souvent jugé lacunaire et répétitif. À vous alors de vous faire votre opinion en récupérant le jeu avant le 10 septembre prochain.

Comme chaque jeu gratuit Epic Games Store, vous pouvez récupérer Alone With You très simplement. Le seul prérequis est d'avoir un compte sur la plateforme. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans la partie dédiées aux cadeaux du site ou directement sur la fiche du jeu pour l'obtenir, comme suit :

Connectez-vous sur le site ou l'application Epic Games Store.

Allez dans la section « Jeux gratuits » depuis la page d'accueil.

Cliquez sur le titre offert cette semaine.

Cliquez ensuite sur « Obtenir ».

Une fenêtre s'ouvre pour confirmer l'acquisition contre 0,00 € dépensé.

Capture d'écran du 6 août 2026. © Gameblog

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Si l'Epic Games Store vous offre un seul jeu gratuit en ce moment, ce ne sera pas le cas jeudi prochain. Et pour cause, la plateforme vous fera deux cadeaux du 10 au 17 septembre 2026. Voici la sélection à ne pas louper :

Astral Ascent , un jeu de plateforme et un roguelite ultra-dynamique.

, un jeu de plateforme et un roguelite ultra-dynamique. Luftrausers, un shooter typé arcade avec un style en pixel art.