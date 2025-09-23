L'Epic Games Store vous abreuve encore et toujours en jeux gratuits. Deux titres à ne pas louper vous attendent cette semaine, récupérez-les vite pour les garder à vie.

Au milieu des annonces de Prime Gaming et Steam la semaine dernière, l'Epic Games Store a une fois de plus été présent jeudi pour vous offrir deux jeux gratuits de plus. Cette fois encore, la sélection fait plaisir à voir pour son originalité et l'occasion de garder à vie des productions à côté desquelles nous aurions pu bêtement passer. À récupérer d'ici au 25 septembre, 16h59 au plus tard, il va falloir vous hâter pour profiter de ces cadeaux.

Samorost 2, une expérience de jeu à part offerte par l'EGS

Ce qui est bien avec l'Epic Games Store, c'est qu'il met régulièrement en lumière des jeux indés qui ont leur notoriété, mais qui sont loin d'être connues du grand public. C'est le cas de Samorost 2, production du studio Amanita Design qui ne se prive pas, une fois encore, de nous transporter pour une aventure atypique dans un écrin visuel unique en matière de jeux vidéo.

Samorost 2 vous place dans la peau d'un gnome extraterrestre qui voit son chien se faire enlever par d'autres créatures de l'espace. En résulte une expédition hors du commun, pleine d'humour absurde, pour sauver ce précieux ami. Le tout est mis en scène avec soin dans un style graphique proche du collage surréaliste à la Max Ernst. Ajouter ce nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store à votre bibliothèque d'ici à jeudi prochain.

Project Winter, un jeu gratuit à ne pas manquer avec l'Epic Games Store

Le second jeu gratuit de l'Epic Games Store est aussi le fruit du travail d'une petite équipe qui ne manque pas d'ambition. Né au sein du studio Other Ocean, à qui on doit notamment le remake de MediEval sur PS4, Project Winter puise plutôt son inspiration du côté des titres à la Among Us.

À l'occasion de la sortie de sa version 2.0, Project Winter s'offre donc à vous via les jeux gratuits de l'Epic Games Store cette semaine. Ce jeu de manipulation sociale met l'accent sur la survie et la collaboration dans un environnement enneigé inhospitalier. Cependant, le danger pourrait bien se trouver au sein même de votre équipe... Jouable jusqu'à 8 en ligne, de belles parties vous attendent !

Deux nouveaux jeux gratuits offerts le 25 septembre

L'Epic Games Store n'a pas fini de vous gâter. Dès jeudi prochain, le 25 septembre à 17 heures, il vous offrira encore deux jeux gratuits. C'est pourquoi il faut vous hâter de récupérer vos cadeaux actuels pour pouvoir les conserver à vie dans votre ludothèque.

Ensuite, ce sont deux nouvelles productions indépendantes qui seront à l'honneur. D'une part, vous aurez accès à Eastern Exorcist, un action-rpg en sidescrolling qui vous plonger dans le folklore de l'Asie orientale. D'autre part, l'autre jeu gratuit de l'Epic Games Store sera un point and click haut en couleur intitulé Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

Capture d'écran en date du 22 septembre 2025. © Gameblog.