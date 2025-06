Le jeudi rime comme toujours avec jeu gratuit sur la boutique Epic Games Store. Voici la nouveauté offerte du 26 juin au 3 juillet 2025 après The Operator.

Si vous jouez sur PC, vous pouvez récupérer le jeu gratuit Steam du moment : SteamWorld Dig. Une offre cependant très limitée qui se termine dès ce jeudi 26 juin 2025 à 19h00 (heure française). Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu culte indépendant qui prend la forme d'un metroidvania. C'est « comme Hollow Knight Silksong », à la différence que SteamWorld Dig est vraiment jouable. Le joueur incarne Rusty, un robot à vapeur et mineur solitaire, qui part à la découverte d'une ancienne ville minière dans une ambiance Far West. Mais aujourd'hui, l'Epic Games Store se met également à jour avec un jeu gratuit absolument magnifique.

Le jeu gratuit Epic Games Store du 26 juin au 3 juillet 2025

Comme chaque jeudi, l'EGS offre un ou plusieurs jeu(x) gratuit(s) à ses utilisatrices et utilisateurs. Jusqu'à 16h59, le titre d'enquêtes inspiré par X-Files, The Operator, est disponible. Mais quel est le nouveau jeu de la semaine Epic Games Store du 26 juin au 3 juillet 2025 ? C'est encore une production indépendante qui en met pour le coup plein les yeux : Sable. Un jeu poétique à la direction artistique saisissante qui ne peut pas laisser indifférent. Le joueur incarne Sable, un personnage qui va poursuivre une quête initiatique en traversant de vastes paysages, dont des déserts immenses, des environnement jonchés de carcasses de vaisseaux spatiaux ou de vestiges de merveilles d'un lointain passé.

« Explorez les dunes sur votre aérocycle, gravissez des ruines monumentales et croisez d'autres nomades, tout en découvrant les mystères enfouis de ce monde et en apprenant qui Sable est vraiment derrière son masque ». Sable, qui est offert gratuitement sur l'Epic Games Store du 26 juin à 17h00 au 3 juillet 2025 à 16h59, brille par son aventure onirique proposée, son sound design et sa bande-son planante, ou encore son monde ouvert qui réserve bien des surprises. Un jeu hyper apprécié sur Steam avec 87% d'avis positifs sur 4 704 évaluations, même si ça n'a pas été la pépite attendue. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter notre test complet pour en apprendre davantage. Sable est disponible à partir de ce jeudi 26 juin 2025 sur l'Epic Games Store dans la rotation hebdomadaire. Il vous suffit d'avoir un compte EGS pour l'ajouter gratuitement à votre bibliothèque.

Quels sont les jeux gratuits EGS du 3 au 10 juillet 2025 ?

Quel sera le prochain jeu gratuit Epic Games Store de la semaine du 3 au 10 juillet 2025 après Sable ? Ces dernières semaines, les leaks se font « malheureusement » moins présents, et on ne peut donc pas savoir à l'avance. D'autant qu'il n'y aucun indice visuel dans la section « Jeux Gratuits » de l'EGS. Mais comme à l'accoutumée, revenez sur cet article peu après 17h00 pour découvrir le titre offert de la semaine prochaine.

