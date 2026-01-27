En attendant la prochaine rotation hebdomadaire de jeux gratuits de l'Epic Games Store qui aura comme d'habitude lieu ce jeudi 29 janvier à 17 heures, vous avez donc encore un peu de temps pour récupérer celui actuellement offert. Comme on dit, à cheval offert on ne regarde pas les dents, et celui-ci pourrait bien vous plaire si vous aimez les jeux bac-à-sable un brin déjantés ou les GTA-like bien à l'ancienne.

Dernières chances de récupérer le jeu gratuit de l'Epic Games Store et voler les chevaux qui vont avec

Si d'aventure vous faites partie de celles et ceux qui attendent impatiemment GTA 6, le jeu gratuit du moment sur l'Epic Games Store pourrait vous aider à juguler votre fébrilité avec un titre s'inspirant clairement des illustres ancêtres du prochain jeu phare de Rockstar Games, puisqu'il s'agit de Rustler, autrement baptisé Grand Theft Horse, développé par Jutsu Games, édité par Games Operators et sorti en 2021. Le clin d'œil à GTA n'est clairement pas anodine, puisqu'il propose ni plus ni moins que de vivre la vie d'un bandit de grand chemin en vue du dessus, mais cette fois au Moyen-âge en lieu et place de notre époque.

On y incarne plus précisément un personnage dont les parents, visiblement trop paresseux pour lui donner un vrai nom. Notre protagoniste va donc rapidement faire les frais l'injustice féodale, de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières. L'objectif principal de ce jeu gratuit actuellement en lice sur l'Epic Games Store est de participer au Grand Tournoi. En chemin, on rencontrera entre autres d'incroyablement stupides chevaliers et on accomplira une grande variété de missions et de quêtes tordues pour des seigneurs locaux ou des bandits de notre trempe.

Il est également possible de totalement ignorer l'intrigue et de s'adonner au plaisir simple de semer le chaos dans les villages et les villes. Grand Theft Horse permettra évidemment soit se déplacer à pied, soit monter un cheval dont on est clairement pas le propriétaire original. Pour causer du tort à notre prochain, on pourra combattre à l'épée ou une arbalète automatique. Le tout saupoudré d'un humour bien décalé inspiré des légendaires Monty Python. Un excellent jeu gratuit Epic Games Store à ne pas manquer, en somme.

En attendant le prochain jeu gratuit

Le jeudi 29 janvier 2026 à 17 heures, l'Epic Games Store procédera à sa traditionnelle rotation de jeux gratuits et fera donc partir Rustler pour céder la place à Definitely Not Fried Chicken, développé par Dope Games, édité par Silver Lining Interactive et sorti en 2026. Il s'agira cette fois d'un jeu de gestion où vous devrez prétendre gérer un empire de fast-food de poulet frit, mais qui servira en réalité de façade pour des activités un tantinet moins légales. Après la référence à GTA dans Rustler, voyez ici plutôt une référence à Los Pollos Hermanos de Breaking Bad.

Source : EGS