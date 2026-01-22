Après les très bons jeux d'infiltration dans la peau du célèbre gobelin voleur Styx baptisé Master of Shadows et Shards of Darkness, l'Epic Games Store reste sur la thématique du vol dans une ambiance médiévale avec son prochain jeu gratuit, mais qui tire cette fois plutôt son inspiration du côté de GTA. Comme d'habitude avec la plateforme d'Epic, sa nouvelle offre de jeux gratuits est quoi qu'il en soit disponible à partir d'aujourd'hui à 17 heures jusqu'au 29 janvier 2026 à 16h59, pour laisser ensuite la place à un ou plusieurs nouveaux candidats au poste. En attendant, voyons donc quel cheval nous est offert cette semaine.

L'Epic Games Store nous propose gratuitement d'être un grand voleur de chevaux

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store nous propose une double dose de voyage dans le passé avec Rustler, autrement baptisé Grand Theft Horse, développé par Jutsu Games, édité par Games Operators et sorti en 2021. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu d'action en monde ouvert et vue de dessus rendant hommage au style et au gameplay des bons vieux GTA, le tout fusionné avec un cadre médiéval clairement pas historiquement fidèle.

On y incarne plus précisément un personnage dont les parents, visiblement trop paresseux pour lui donner un vrai nom, ont fait l'expérience de l'injustice féodale, de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières. L'objectif principal de ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store est de participer au Grand Tournoi. En chemin, on rencontrera de valeureux, mais incroyablement stupides chevaliers et on accomplira une grande variété de missions et de quêtes tordues.

Ou bien il est possible de totalement ignorer l'intrigue et de s'adonner au plaisir simple de semer le chaos dans les villages et les villes. Grand Theft Horse oblige, on pourra soit se déplacer à pied, soit monter un cheval dont on est clairement pas le propriétaire original, ou encore combattre à l'épée ou une arbalète automatique. Le tout saupoudré d'un humour délicieusement décalé inspiré des légendaires Monty Python. Un excellent jeu gratuit Epic Games Store à ne pas manquer, en somme.

En attendant les prochains jeux gratuits

Pour le moment, on ne sait pas encore ce que nous réserve l'Epic Games Store pour la semaine prochaine. En général, tout cela se dévoile lors de la rotation des jeux gratuits, qui aura donc en l'occurrence lieu ce 22 janvier 2026 à 17 heures. Il arrive cependant qu'ils leakent avant l'heure. Quoi qu'il en soit, nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps voulu.

Source : EGS