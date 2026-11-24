Le dernier jeu gratuit hebdomadaire offert par l'Epic Games Store va bientôt céder sa place à de nouvelles opportunités, ne le manquez pas si d'aventure il peut vous intéresser.

Comme à son habitude, l’Epic Games Store s’apprête à renouveler sa sélection de jeux gratuits. Il vous reste donc quelques jours pour mettre la main sur l’unique offre PC encore en lice, Mark of the Deep, disponible gratuitement jusqu’au 26 novembre 2026 à 16h59. À noter que, exceptionnellement, il s'agit du seul jeu gratuit de la semaine proposé par la plateforme.

Quel jeu gratuit l’Epic Games Store offre-t-il encore jusqu’au 26 novembre 2026 ?

Jusqu’au jeudi 26 novembre 2026 à 16h59, l’Epic Games Store offre donc encore le jeu suivant, avant la prochaine rotation programmée le même jour à 17 heures :

Mark of the Deep : un Metroidvania aux combats inspirés des souls-like, dans un univers de piraterie fantastique.

Mark of the Deep : le Metroidvania pirate encore offert sur l’Epic Games Store

Le jeu gratuit encore disponible cette semaine sur l'Epic Games Store est donc Mark of the Deep, conçu par le studio brésilien Mad Mimic, à qui l’on doit Dandy Ace et No Heroes Here, publié par Light Up Games et commercialisé le 24 janvier 2025. Le titre marie l’exploration propre aux Metroidvania à la difficulté des souls-like, le tout dans une ambiance de flibuste teintée de surnaturel. Le joueur y incarne Marcus « Rookie » Ramsey, rescapé du naufrage de son navire sur une île mystérieuse que l’on croyait légendaire. Sa mission : rassembler les membres de son équipage, les Angry Mermaids, dispersés sur cette terre maudite. Comptez environ 14 à 15 heures pour en voir le bout. Attention toutefois : seul le jeu de base est offert, le DLC The Cursed Trials restant payant.

Quel sont les prochains offres et jeux gratuits de la plateforme ?

Une fois Mark of the Deep retiré de la vitrine, l’Epic Games Store proposera dès le 26 novembre à 17 heures une nouvelle double offre. Du 26 novembre au 3 décembre 2026, les joueurs pourront ainsi récupérer :

Bread & Fred, un jeu de plateforme coopératif exigeant dans lequel deux manchots escaladent une montagne ;

Un pack exclusif d’une valeur de 100 $ pour le RPG Idle Firestone.

Comment récupérer Mark of the Deep gratuitement sur l’Epic Games Store ?

Pour ajouter Mark of the Deep à votre bibliothèque Epic Games Store avant le 26 novembre 2026 à 16h59, la marche à suivre est très simple :

Ouvrez le site officiel ou l’application.

Connectez-vous à votre compte Epic Games.

Rendez-vous dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page de Mark of the Deep.

Cliquez sur Obtenir, puis validez la commande (le prix affiché doit être de 0,00 €).

Le jeu est désormais ajouté à votre bibliothèque, et vous pourrez le conserver à vie.

Notez que l’authentification à deux facteurs doit être activée sur votre compte Epic pour réclamer les jeux gratuits.

Source : EGS