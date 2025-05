Comme chaque semaine, l'Epic Games Store va faire tourner ces jeux gratuits ce 8 mai 2025, un autre jour férié, à partir de 17 heures. Il vous reste donc encore deux petits jours pour récupérer le jeu gratuit actuellement encore en lice, qui pourrait vous plaire si vous aimez les shoot'em up à l'ancienne. Une petite piqûre de rappel spatiale s'impose donc avant que le vaisseau ne quitte le spatioport.

Un jeu gratuit dans l'espace de l'Epic Games Store jusqu'au 8 mai 2025

Après avoir offert Chuchel d'Amanita Design offert la semaine dernière, l'Epic Games Store met encore en avant jusqu'à ce 8 mai à 17 heures un jeu de la scène indépendante pour sa proposition de titres gratuits. Il est donc question de Super Space Club, développé et édité par GrahamOfLegend et sorti en 2023. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un shoot'em up arcade, qui se démarque notamment par sa direction artistique très colorée et son ambiance détente à base de musiques lo-fi, le tout dans des parties vous demandant de survivre au plus grand nombre de vagues possible.

Autre point qui démarque ce jeu offert gratuitement par l'Epic Games Store cette semaine, c'est son inspiration du côté du genre RPG. Super Space Club propose en effet d'incarner différents pilotes disposant de leurs propres compétences uniques, comme des missiles explosifs ou des missiles à tête chercheuse. Il est par ailleurs possible de personnaliser encore son expérience avec différents vaisseaux et armes, pour correspondre au style de jeu de chacun.

Le challenge risque donc d'être au rendez-vous sur Super Space Club, avec un boucle de gameplay solide et hautement rejouable, mais dans une ambiance détendue grâce à des sons lo-fi issus du groupe Fat Bard. Vous avez en tout cas jusqu'au 8 mai à 16h59 pour le découvrir par vous-même en le téléchargeant gratuitement sur l'Epic Games Store.

Quelles offres de jeux gratuits sur l'EGS du 8 au 15 mai 2025 ?

À partir du 8 mai 2025 à 17 heures et jusqu'au 15 mai, nous aurons donc droit à une nouvelle rotation de jeux gratuits sur l'Epic Games Store, avec en l'occurrence Deadtime Defenders, un looter shooter en accès anticipé nous plaçant dans la peau d'un soldat d'élite explorant des dimensions alternatives. L'autre titre concerné par la plateforme est Touch Type Tale, un jeu de stratégie nous donnant comme mission de devenir le héros et le roi de Minsteria. Il sera toutefois question le concernant d'en essayer la démo.

