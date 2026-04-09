Cet après-midi, l’Epic Games Store proposera au moins un nouveau jeu gratuit à récupérer et à garder à vie. Et ce sera encore une fois une sortie day one.

Huit ans et plus de 400 jeux gratuits plus tard, l’Epic Games Store ne semble pas prêt de disparaître du paysage de sitôt. Si les papas de Fortnite prévoient un ralentissement assez important pour licencier plus de 1000 employés, ils savent pertinemment que tout l’attrait de leur boutique repose sur ces cadeaux distribués tous les jeudis après-midi. Alors, même en ces temps plus tourmentés pour l’équipe, le géant américain continuera coûte que coûte de gâter les joueurs. Dès 17h00 cet après-midi, un jeu nouveau jeu gratuit Epic Games Store pourra ainsi être récupéré, pour ensuite être conservé à vie.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store cet après-midi

Petite piqûre de rappel pour les retardataires, il ne vous reste donc plus que quelques heures pour mettre la main sur les deux derniers cadeaux offerts par la plateforme. D’un côté TOMAK: Save the Earth Regeneration, remake d’un visual novel singulier de l’ère PS2, de l’autre Clone Drone in the Danger Zone, jeu d’action multijoueur sympathique. Dès ce 9 avril 2026 à 17h00 ils laisseront ainsi leur place à au moins un jeu gratuit Epic Games Store : Prop Sumo.

Cette sortie day one, vous met dans la peau d'objets du quotidien, qui vont s’affronter dans des combats loufoques où exploser le tableau des scores sera sans doute une meilleure récompense qu’atomiser ses adversaires. Au-delà d’un arsenal de coups somme toute classiques, les joueurs pourront récupérer des items de soutien qui viendront perturber l’issue d’un match, allant de mines magnétiques à des explosions redoutables. Un jeu gratuit Epic Games Store qui pourrait occuper vos soirées entre amis. Ca ne coûtera en tout cas littéralement rien de l’essayer.

Quel sera le prochain jeu gratuit EGS ?

Il est toutefois possible qu’un second jeu gratuit Epic Games Store non révélé s’invite à la fête lorsque l’heure fatidique tombera, comme ce fut le cas ces dernières semaines. Rendez-vous donc du 9 au 16 avril 2026 pour récupérer votre, ou vos, cadeaux de la semaine. Le jeu des chaises musicales se poursuivra ensuite avec au moins un nouveau jeu gratuit Epic Games Store, dont le nom sera également révélé plus tard dans la journée.

Source : EGS