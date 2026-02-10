Il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur le jeu gratuit de l'Epic Games Store avant que ce dernier ne laisse sa place à d'autres. Ce serait plutôt dommage de se priver de ces deux très bons jeux indé et de ce pack de contenu gratuit d'une valeur de 24€ pour un jeu très populaire sur la plateforme.

Un excellent jeux gratuits à récupérer sur l'Epic Games Store

Un peu de poésie ne fera de mal à personne, c'est pourquoi vous devez profiter de ce jeu indé très bien noté, actuellement offert sur l'Epic Games Store. Botany Manor est un jeu de puzzles et d'énigmes qui nous demande d'explorer un manoir et son domaine. La bâtisse et ses jardins recèlent de nombreux secrets et plein de mystères à résoudre. La plupart des énigmes du jeu tournent autour de la flore locale et de la manière dont on cultive les différentes plantes notamment. Botany Manor a reçu tout un tas d'éloges à sa sortie, notamment de la part de sjoueurs qui ont déjà été charmés et l'ont plutôt bien noté sur Steam par exemple. Vous pouvez encore récupérer le jeu gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 12 février 17h00.

Un cadeau d'une valeur de 24€ pour ce jeu très apprécié

Outre ce très bon jeu indé, l'Epic Games Store vous propose également de récupérer un pack de contenu gratuit pour un jeu, lui aussi gratuit, très populaire sur la plateforme. A mi-chemin entre un Call of Duty et Roblox, Pixel Gun 3D est un jeu de tir multijoueur disponible sur PC et mobile qui tourne très bien, notamment sur l'EGS. En ce moment, vous pouvez d'ailleurs mettre la main sur le pack de cosmétiques Ensemble Rétro Empoisonné d'une valeur de 24€. Il comprend plusieurs skins pour vos armes comme le Cycle Laser ou encore l'Impulseur d'Onde. Là encore il ne faudra pas trop traîner puisque vous ne pourrez réclamer votre pack gratuit que jusqu'au 12 février 2026 à 17h00.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'EGS ?

Les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store sont quant à eux déjà connus et sont vraiment excellents. Il s'agit de deux jeux d'aventure et d'enquête façon thriller noir. Dès le 12 février 2026 à 17h00, vous pourrez récupérer Nobody Wants to Die et The Darkside Detective. Si les deux titres sont très différent, le premier étant un jeu en vue subjective là où le second mise sur une ambiance tout en pixel art, ils partagent tout de même plusieurs similitudes. Il est question d'enquête sur des affaires étranges pour ne pas dire effrayantes, d'histoires alambiquées aux nombreuses surprises et de narration prenante.