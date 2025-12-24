Depuis presque une semaine, l’EGS propose à tout le monde de récupérer un jeu gratuit mystère par jour. L’événement a commencé sur les starting-blocks avec Hogwarts Legacy, qui s’est ensuite envolé sur son balai pour laisser place à une ribambelle de productions indépendantes de qualité. Les gros jeux se font attendre, mais difficile de faire la moue face à un tel calendrier de l’avent, qui en prime évite les répétitions. Tous les regards sont naturellement braqués vers le cadeau de Noël, mais il y en aura un autre à ouvrir juste avant. Voici quel sera le huitième jeu gratuit Epic Games Store de Noël.

Le huitième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

L’EGS a cassé sa routine. Le rythme hebdomadaire est mis au placard pendant quelques semaines, le temps pour la boutique d’ouvrir toutes les cases de son calendrier de l’Avent. Si l’événement attire de nombreux joueurs et s’est imposé comme le rendez-vous de la fin d’année pour les PCistes, c’est parce que la plateforme est bien plus généreuse qu’à l’accoutumée. En quantité d’abord, puisque un jeu gratuit Epic Games Store de Noël est offert par jour, mais aussi en qualité. Loin des productions en mal de visibilité assez aléatoires, l'EGS mise surtout sur des titres qui ont fait leur preuve, comme des plus gros pour les dates clés. Le cadeau de demain est donc particulièrement attendu au tournant. Mais pour l’heure il faudra ouvrir la prochaine case du calendrier.

L’identité du huitième jeu gratuit Epic Games Store de Noël s’est dévoilée un peu en avance. Il s'agira donc de The Callisto Protocol, le dernier jeu d'horreur du papa de Dead Space. En incarnant Jacob Lee, un prisonnier confronté à des créatures horrifiques sur la lune de Jupiter, le jeu nous invite à naviguer dans une station pénitentiaire infestée d’aliens. Un qui avait su tenir en haleine les joueurs grâce à son ambiance oppressante, un système de combat brutal et ses mises à mort gores.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce huitième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 24 au 25 décembre, toujours à 17h tapantes, après quoi il sera remplacé par un autre cadeau et pas n’importe lequel. Celui de Noël est l’un des plus importants chaque année et c’est à cette date que l’on a pu récupérer des titres comme Control, Death Stranding et bien plus croustillant encore. Ce sera sans aucun doute l’un des jours à ne surtout pas louper. L’identité du jeu gratuit Epic Games Store de Noël est pour l’instant tenue au secret, mais il se peut qu’elle soit dévoilée à l’avance. Vous pouvez toujours ajouter notre liste des jeux gratuits offerts pendant l’événement à vos favoris. Elle est mise à jour dès que l’on a de nouvelles informations.