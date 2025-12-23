Qui dit nouveau jour, dit nouveau jeu gratuit Epic Games Store. La boutique poursuit sa distribution de cadeaux quotidiens jusqu'au début de l’année prochaine. D’Hogwarts Legacy en passant par Sorry We’re Closed, les créateurs de Fortnite misent pour l’instant sur des productions variées et appréciées depuis le début des festivités. Il faudra encore un peu patienter avant de découvrir LES grands noms, qui sont généralement offerts aux dates clés. Alors à quoi faut-il s’attendre pour le septième jeu gratuit EGS de Noël ? Il a lui aussi leaké.

Le septième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Jusqu'au début de l'année prochaine, 17 jeux gratuits sont proposés sur l'EGS, à raison d'un jeu par jour. Après presque une semaine de festivités, les joueurs et détenteurs de comptes sur le site ont déjà pu mettre la main sur une sélection de très bonnes productions dans leur catégorie, bien que moins populaires que la tête d’affche de cet événement : Hogwarts Legacy. L'éditeur continue d’éviter les redites, l’une des grandes critiques des habitués de l'événement et des utilisateurs fidèles de la boutique. Mais est-ce que le septième jeu gratuit Epic Games Store de Noël allait gâcher ce joli démarrage ? On a la réponse puisqu’il vient de leaker. Il s'agit donc de Bloodstained Ritual of the Night.

Bloodstained Ritual of the Night est un très bon metroidvania mêlé à des mécaniques RPG. Il reprend les codes de Castlevania tout en les modernisant avec succès. Développé par ArtPlay et supervisé par Koji Igarashi, vétéran de la licence, le jeu propose des combats dynamiques et une durée de vie honnête pour le genre. Un très bon jeu gratuit Epic Games Store, qui a séduit à la fois les critiques comme les joueurs.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce septième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera ainsi disponible du 23 au 24 décembre 2025 à 17h00 tapantes. Passé ce délai, il cédera sa place au prochain cadeau, encore mystérieux. Et comme ce sera celui du réveillon de Noël, il y a de grandes chances qu’il soit plus important que ceux offerts ces derniers jours. Pour découvrir la liste complète des titres offerts sur l'Epic Games Store au cours de ce calendrier de l'avent, nous vous invitons à vous rendre sur l’article récapitulatif de l’événement. Il est mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent. Ou dès qu'un leak tombe.

Source : EGS