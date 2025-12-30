L’Epic Games Store poursuit sa distribution de cadeaux la plus généreuse de l’année. Tous les ans, la boutique enfile son manteau de Père-Noël pour offrir un nouveau jeu gratuit quotidien. Une tradition pour les joueurs PC, qui s’est vite transformée en un événement inratable grâce aux grosses productions données pendant les festivités. Rien que cette année, Hogwarts Legacy a ouvert le bal du calendrier de l’Avent, suivi de titres comme The Calisto Protocol ou encore l’excellent Disco Elysium. C’est de manière générale un sans faute pour cette édition 2025, qui se paie même le luxe d’éviter les redites d’autres années. A l’approche des dernières dates clés, le quatorzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël se dévoile à l’avance.

Le quatorzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël dévoilé

Plus que quelques cadeaux avant que les créateurs de Fortnite raccrochent leur bonnet rouge et blanc. Le calendrier de l’Avent 2025 de l'EGS approche doucement de son terme, et cette année encore, la plateforme aura bien gâté les joueurs les plus assidus. L’événement demande en effet de rester sur le qui-vive, car bien que chaque jeu gratuit Epic Games Store de Noël soit conservé à vie, il faut impérativement le réclamer dans les 24 heures. Après ce délai, il redevient payant et laisse place au cadeau suivant. Dernière chance donc de récupérer Viewfinder, un excellent puzzle-game original. Dès ce mardi 30 décembre 2025 à 17h00, il laissera sa place au quatorzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Ce sera donc Trine Classic Collection, qui regroupe quatre jeux gratuits.

Cette collection regroupe les trois jeux fondateurs de la licence, où plateformes, puzzles et exploration se mélangent harmonieusement dans un univers féerique. Les deux premiers épisodes ont clairement taillé la réputation de la franchise, le troisième beaucoup moins. Des classiques à découvrir gratuitement.

Bande-annonce en anglais.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce quatorzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera donc disponible du 30 au 31 décembre, toujours à 17h00. Le cadeau suivant et celui qui lui succédera seront sans doute plus intéressants, la boutique aimant distribuer les productions les plus clinquantes de son événement lors des dates clés. Vous vous en tout cas ajouter notre article récapitulatif du calendrier de l’Avent Epic Games Store de Noël à vos favoris et le consulter régulièrement pour découvrir leurs noms lorsqu’ils seront lâchés à l’avance.

Source : EGS