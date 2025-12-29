Depuis plusieurs semaines maintenant, l’Epic Games Store s’est transformé en véritable Père Noël numérique. Tous les jours, la boutique offre un nouveau jeu à l’ensemble des utilisateurs sans aucune contrepartie, si ce n’est de posséder un compte, qui peut être créé gratuitement à tout moment. L’édition 2025 de ce calendrier de l’Avent est une nouvelle fois des plus satisfaisantes, avec des titres indépendants de grande qualité, comme des AAA à la hauteur de la réputation de l’événement. Mieux encore, les papas de Fortnite évitent les répétitions à outrance avec des productions déjà offertes par le passé. Pour l’instant, c’est un sans-faute. Est-ce que ce sera encore le cas avec le treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël ? Son identité a été dévoilée à l’avance.

Le treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

Jusqu’au début janvier 2026, la boutique permettra aux joueurs les plus assidus de récupérer 17 jeux gratuits. Il ne faudra en revanche pas louper le rendez-vous quotidien pour mettre la main dessus, puisque l’éditeur offre un nouveau cadeau par jour, qui change quotidiennement à 17h tapantes. Un événement immanquable pour les joueurs PC, qui peuvent ainsi économiser des centaines d’euros et récupérer par la même occasion des productions de qualité. Hier, la boutique a encore misé sur un très bon titre dans sa catégorie, le Pokémon-like Cassette Beasts, mais il laissera sa place au treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël cet après-midi. Son identité a été dévoilée à l’avance, comme chaque jour. Il s’agira donc du puzzle-game Viewfinder, une véritable pépite en son genre qui a reçu d'excellentes critiques.

Viewfinder est de ces jeux qui se jouent de la perspective. À la première personne, ce que vous capturez devient réalité, littéralement. Un cliché posé dans le décor redessine l’espace, ouvre des chemins impossibles et tord la perspective avec une ingéniosité déconcertante. Derrière son esthétique épurée se cache un puzzle-game d’une intelligence rare, qui invite à expérimenter plutôt qu’à obéir à des schémas prédéfinis. Un excellent jeu gratuit Epic Games Store de Noël qui vous pousse donc à penser hors du cadre.

Quel sera le prochain jeu gratuit de Noël ?

Ce treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera ainsi disponible du 29 au 30 décembre 2025, toujours à 17h. Passée l’heure fatidique, il sera remplacé par un autre cadeau dont l’identité reste encore secrète, pour l’instant. Nul doute que son nom se retrouvera dans la nature un peu à l’avance, comme les autres. Vous pourrez en tout cas le retrouver dans notre liste complète des jeux gratuits offerts sur l’Epic Games Store au cours de ce calendrier de l’Avent, dès qu’il sera dévoilé. Elle est mise à jour dès qu’une nouvelle information tombe.

Source : EGS