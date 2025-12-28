Les jours s’enchaînent et les jeux gratuits Epic Games Store avec. La boutique a encore quelques cadeaux à distribuer et on sait quel sera le douzième du calendrier de l’Avent 2025.

Noël se poursuit jusqu'au début de l'année prochaine pour les joueurs PC. Grâce à l'Epic Games Store, ils peuvent ouvrir un nouveau cadeau chaque jour. Au total, 17 jeux gratuits seront offerts pendant l'événement, avec des temps forts programmés aux dates clés. Le réveillon a permis de récupérer The Callisto Protocol, tandis que le jour de Noël offrait Disco Elysium. Tous les regards sont désormais tournés vers le réveillon du Nouvel An et le 1er janvier, où les prochains gros jeux gratuits sont attendus. En attendant, la boutique continuera de distribuer des cadeaux, dont le douzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël, dont l'identité a été révélée à l'avance.

Le douzième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Toutes les bonnes choses ont une fin, même le calendrier de l'Avent de l'EGS. Il ne reste plus que cinq cadeaux de Noël à distribuer avant que la boutique ne retourne à ses bonnes vieilles habitudes. L'événement continuera encore pendant une petite semaine, durant laquelle les créateurs de Fortnite mettront en lumière, le temps d'une journée, des productions éclectiques qui peuvent convenir à toutes les configurations. C'est notamment le cas du dernier jeu offert, We Were Here Together, qui peut encore être récupéré pendant quelques heures. À 17h tapantes, il cédera sa place au douzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël, qui a lui aussi été dévoilé à l'avance. Il s'agira donc de SKALD Against the Black Priory.

Un RPG de dark fantasy indépendant acclamé des joueurs et de la critique. Ce jeu revendique un héritage assumé des jeux de rôle sur micro-ordinateurs des années 1980 et 1990 avec esthétique en pixel art volontairement rétro, sa palette de couleurs sombre et son interface minimaliste.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce douzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera ainsi disponible du 28 au 29 décembre 2025 à 17h. Passé ce délai, il laissera sa place à un nouveau cadeau, encore mystérieux à l’heure où ces lignes sont écrites. Comme ses prédécesseurs, son identité devrait également être dévoilée à l’avance. On vous invite à ajouter à vos favoris notre article avec la liste des jeux gratuits offerts pendant ce calendrier de l’Avent 2025. Il est mis à jour dès qu’une nouvelle information tombe.