Dernière ligne droite avant 2026, mais Noël continue sur l’Epic Games Store. Comme chaque année, la boutique célèbre les fêtes de fin d’année avec son propre calendrier de l’Avent. Et plutôt qu’un chocolat, chaque case cache un nouveau jeu gratuit à réclamer pendant 24 heures, avant de laisser place au cadeau du jour suivant. Au total, 17 jeux gratuits peuvent être récupérés tout au long de l’événement, qui se poursuivra jusqu’au début de l’année prochaine. Cette année encore, les créateurs de Fortnite ont frappé fort. Hogwarts Legacy pour ouvrir les festivités, The Callisto Protocol au réveillon de Noël et Disco Elysium le jour J. Les joueurs PC ont une nouvelle fois été gâtés, et ce n’est pas encore tout à fait fini. Aujourd’hui marque ainsi l’arrivée du onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël, dont l’identité s’est dévoilée un peu avant l’heure.

Le onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

Les jours défilent, et les jeux gratuits avec. Depuis plus d’une semaine maintenant, la boutique distribue cadeaux sur cadeaux. Le calendrier de l’Avent a déjà permis aux plus assidus de mettre la main sur de belles productions, AAA comme des pépites de la scène indépendante. Rien qu’en termes de qualité des cadeaux, l’événement fait fort cette année, même si malheureusement certains trouveront toujours à redire, même lorsque c’est gratuit. We Were Here Together est en ce moment à l’honneur jusqu’à ce samedi 27 décembre à 17h. Passé ce délai il sera remplacé par un autre cadeau et on sait déjà quel sera le onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Il s'agira du Pokemon-like Casette Beasts.

Cassette Beasts est un très bon jeu indépendant qui revisite la formule des Pokemon-like avec une identité marquée et une forte touche rétro. Les joueurs doivent explorer New Wirral, une île mystérieuse peuplée de créatures étranges, que l’on peut capturer et utiliser au combat en les enregistrant sur des cassettes audio. Les combats au tour par tour reposent sur un système de fusion, permettant de combiner deux créatures pour créer une entité plus puissante. Bref un jeu excellent jeu gratuit Epic Games Store qui a reçu de très bonnes notes de la critique comme des joueurs.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera disponible du 27 ou 28 décembre 2025, toujours à 17h tapantes. Passé ce délai, il cédera sa place au prochain cadeau, dont l’identité reste pour l’instant un mystère. On vous invite à ajouter à vos favoris notre liste des 17 jeux gratuits offerts pendant ce calendrier de l’Avent de 2025. Il est mis à jour dès qu’une nouvelle info ou qu’on leak tombe.

Source : EGS