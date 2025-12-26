Vous avez dégusté du foie gras, ouvert vos cadeaux, survécu aux blagues douteuses du tonton, mais Noël n’est pas encore terminé, du moins sur l’Epic Games Store. C’est le rendez-vous annuel pendant les fêtes : les papas de Fortnite offrent 17 jeux gratuits à récupérer chaque jour. Comme chaque année, l’événement a démarré en beauté avec un peu de magie grâce à Hogwarts Legacy, qui a ensuite laissé place à un ballet de productions indépendantes acclamées par la critique et les joueurs. Les choses sérieuses ont débuté pendant Noël et son réveillon, avec des jeux comme The Callisto Protocol et Disco Elysium. En attendant les prochaines grandes dates clés, il est l’heure de découvrir quel sera le dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël.

Le dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël dévoilé à l'avance

Doucement mais sûrement, le calendrier de l'Avent de l'EGS approche de sa fin. Il ne reste donc plus qu'une semaine de distribution de cadeaux avant que la boutique ne retrouve ses bonnes vieilles habitudes. Jusqu'ici, l'événement a frappé fort, notamment avec Disco Elysium offert pour Noël. Cet excellent CRPG peut encore être récupéré gratuitement pendant quelques heures, mais passé 17h00 ce vendredi 26 décembre il redeviendra payant et laissera sa place au dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Comme tous ceux avant lui, son identité s’est dévoilée un peu avant l’heure fatidique. Pas besoin de faire durer le suspense, il s’agit du très bon We Were Here Together, parfait pour ceux qui aiment les jeux coop à la Split Fiction.

Dans ce jeu coop asymétrique, deux joueurs s’unissent pour résoudre diverses énigmes dans un environnement mystérieux et enneigé. Chaque joueur est séparé et doit échanger des informations pour se guider mutuellement pour progresser puisque chacun détient une partie de la solution. Un dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël parfait pour passer une soirée avec sa moitié ou un ami.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce dixième jeu gratuit EGS sera disponible du 26 au 27 décembre 2025 à 17h00. Il laissera ensuite sa place au prochain cadeau du calendrier de l’Avent. Son identité devrait également se dévoiler un peu en avance. Nous vous invitons à ajouter notre page dédiée à la liste des jeux gratuits Epic Games Store de Noël 2025. Elle est mise à jour dès qu’une nouvelle information tombe.

Source : EGS