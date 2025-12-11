Pendant que certains attendent impatiemment leur « Wrapped » pour leurs plateformes et applications favorites, d'autres comptent les jours jusqu'au calendrier de l'avent de l'Epic Games Store. C'est devenu un rituel incontournable. Chaque année, la boutique se pare de son manteau rouge et casse sa routine en offrant un nouveau cadeau chaque jour pendant deux semaines. L’édition 2025 ne dérogera pas à la règle, même si les contours de l'événement restent encore flous. Ce qui est certain, en revanche, c’est que les festivités débuteront le vendredi 12 décembre 2025, et le lancement des jeux gratuits de Noël Epic Games Store s'annonce spectaculaire, avec une surprise importante.

Le premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera une surprise

En soi, tous les jeux gratuits EGS de Noël sont des surprises. Bien que la boutique laisse parfois des indices, notamment via les motifs des papiers cadeaux, elle s'efforce chaque année d’entretenir davantage le mystère. Si les leakers et datamineurs prennent généralement un malin plaisir à dévoiler ses plans à l'avance, le suspense autour du premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera particulièrement intense. En effet, les créateurs de Fortnite ont décidé de marquer le coup en inaugurant l'événement d'une manière inattendue cette année. Le premier cadeau sera en effet révélé en direct lors de la cérémonie des Game Awards 2025, événement qui récompense les jeux les plus marquants de l’année. Une soirée habituellement marquée par de grosses annonces de jeux qui façonneront demain, mais aussi des surprises en tout genre liées à l’industrie et au secteur.

Qui aura la lourde tâche de lancer les festivités des jeux gratuits Epic Games Store de Noël ? Ce sera l’une des grandes surprises de la cérémonie, qui débutera le vendredi 12 décembre à 1h30, heure française. Après cela, la boutique devrait offrir une dizaine de jeux gratuits, à raison d’un par jour, comme chaque année. La distribution de ces cadeaux devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'événement, qui devrait s'étendre jusqu’au de début janvier 2026.

Teasing de l'EGS ©Gameblog

Nous attendrons évidemment une confirmation d’EGS ou des informations plus avisées de nos datamineurs habituels, qui nous livrent généralement toutes ces informations en avance. Quoi qu'il en soit, l'annonce de ce premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël promet d’être un événement en soi, et l’on peut s’attendre à une grande surprise. Retour d’une licence culte ? Un shadow drop légendaire ? Réponse vendredi matin. En attendant, vous avez jusqu’au 11 décembre à 17h pour récupérer les deux derniers jeux gratuits de l’Epic Games Store, à savoir The Darkside Detective et Jackbox Party Pack 4.

Source : EGS