Tous les ans, l’Epic Games Store propose à l’ensemble de ses utilisateurs un jeu gratuit par jour dans le cadre de son calendrier de l’Avent. Un véritable événement pour les joueurs PC, puisqu’en plus d’accélérer la cadence pendant deux semaines, la boutique propose généralement des cadeaux bien plus importants que d’habitude. Les festivités ont débuté avec Hogwarts Legacy, suivi de quelques productions indépendantes. Les plus gros cadeaux sont généralement distribués aux dates clés, notamment Noël et le Nouvel An. Cependant, cela n'empêche pas les joueurs PC d’attendre impatiemment l’identité du cinquième jeu gratuit de l’Epic Games Store pour Noël. Cette dernière a été dévoilée quelques heures à l’avance.

Le cinquième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Pour le quatrième jour consécutif, la boutique propose à tous les joueurs possédant un compte, ou ceux prêts à en créer un, de récupérer un nouveau cadeau en fin d’après-midi. Contrairement aux années précédentes, l’EGS corrige certaines lacunes des années passées, où des titres déjà offerts dans le passé étaient souvent donnés, ce qui a tendance à faire grincer les dents de ceux qui ne manquent aucun bon plan. La question était de savoir si cette cinquième case allait déroger à la règle, étant donné qu’elle est constituée souvent de jeux déjà présents dans vos bibliothèques. Fin du suspense, puisque l’identité du cinquième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a été dévoilée un peu en avance. La boutique offrira donc ce dimanche 21 décembre 2025 à 17h00 Sorry We're Closed.

Ce jeu gratuit noté 5/5 sur Steam se présente comme un survival horror narratif à l’esthétique rétro mêlant caméras fixes, exploration et combats hybrides. Vous y incarnez Michelle, une jeune femme maudite par un archidémon et contrainte de naviguer entre le monde réel et une dimension démoniaque pour espérer s’en libérer. Un jeu gratuit Epic Games Store qui revendique son héritage des classiques du genre et qui cumule d’excellentes notes sur les plateformes concurrentes.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce cinquième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible jusqu’au 22 décembre 2025 à 17h00. Après cela, il sera remplacé par un nouveau cadeau encore mystérieux, qui devrait lui aussi leaker quelques heures avant le rendez-vous. Vous pouvez en tout cas toujours consulter notre article compilant les 17 jeux gratuits offerts dans ce calendrier de l’Avent de l’EGS.